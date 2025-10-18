F1 – GP ΗΠΑ: O Max Verstappen στην pole για τις κατατακτήριες του sprint

O Max Verstappen κατέκτησε στο Austin άλλη μια pole position σε αγώνα sprint, την τελευταία ως συνήθως στιγμή, μπροστά από τους δύο βασικούς διεκδικητές του παγκόσμιου τίτλου των οδηγών Norris και Piastri.

H τελική δεκάδα, που αγωνίστηκε για την pole position στον αγώνα sprint των 100 χλμ, είχε αρκετά ονόματα-έκπληξη στη σύνθεσή της. Όπως τις δύο Williams των Albon και Sainz, αλλά και την Sauber του Nico Hulkenberg, με τον Γερμανό να έχει τον πρώτο χρόνο ένα λεπτό πριν τη λήξη της διαδικασίας. Διαδοχικά όμως, αρχικά με τον Νorris και ύστερα με τον Verstappen ως τελικό νικητή της pole position, o εξαιρετικός στην πίστα του Austin Hulkenberg κατατάχθηκε στην τέταρτη θέση.

Όσο για τις Williams, ολοκλήρωσαν στην έβδομη και ένατη θέση έχοντας μπροστά τους τους Russell και Alonso. Δύο αναιμικές για τα δεδομένα της Ferrari θέσεις, η όγδοη και η δέκατη, ήταν το αποτέλεσμα της Scuderia στο Texas.

Eκτός SQ3 έμειναν οι Antonelli (Mercedes), Hadjar (Racing Bulls), Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin) και Lawson (Racing Bulls). Τον πρώτο χρόνο στο SQ2 σημείωσε ο Lando Norris (McLaren) και τον δεύτερο ο Max Verstappen (Red Bull). Τρίτος ταχύτερος ήταν ο Oscar Piastri της McLaren.

Λίγο νωρίτερα, εκτός συνέχειας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Bearman (Haas), Colapinto (Alpine), Tsunoda (Red Bull), Ocon (Haas) και Bortoleto (Kick Sauber). Tον πρώτο χρόνο στο SQ1 του Austin «έγραψε» ο Lando Norris με την McLaren MCL39 και τον δεύτερο ο ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen (Red Bull).. Tρίτος ταχύτερος αναδείχθηκε ο έτερος διεκδικητής του παγκόσμιου τίτλου των οδηγών Οscar Piastri.

Όλη η δράση του αγωνιστικού διημέρου από το Grand Prix στο Austin, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP ΗΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

20:00 – 21.00 0 Sprint αγώνας ANT1+

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

00:00 – 01.00 κατατακτήριες ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+

22:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ & 23:45 ΑΝΤ1

To αγωνιστικό διήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/