F1 – GP ΗΠΑ: O Verstappen στην pole – «δράμα» για την McLaren στο sprint

O Max Verstappen κατέκτησε την pole-position στο Austin, όμως τις εντυπώσεις έκλεψαν τα όσα έγιναν στην εκκίνηση του αγώνα sprint των 19 γύρων, με «θύματα» τα μονοθέσια της McLaren.

Ενώ ο Max Verstappen, που ξεκίνησε τον αγώνα του sprin από την pole position, κράτησε το προβάδισμα από το δίδυμο της McLaren, το χάος ξέσπασε στην πρώτη στροφή, όταν ο Piastri χτυπήθηκε από τη Sauber του Nico Hulkenberg. Στη συνέχεια, ο Αυστραλός χτύπησε το μονοθέσιο του Norris, βγάζοντας αμέσως τον Βρετανό εκτός αγώνα. Ο Piastri προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά η ζημιά αποδείχθηκε σημαντική και ο πρωτοπόρος του Παγκόσμιου πρωταθλήματος αναγκάστηκε να αποσυρθεί, τερματίζοντας πρόωρα το sprint της McLaren, που δεν κέρδισε ούτε βαθμό.

Ο Max Verstappen δεν είχε κανένα πρόβλημα με όλα αυτά, τερματίζοντας πρώτος τον αγώνα των 19 γύρων παίρνοντας και το μέγιστο των βαθμών, με τον George Russell να εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις και να ολοκληρώνει δεύτερος. Στην τρίτη θέση κατατάχθηκε ο Carlos Sainz, σε μια ακόμα καλή εμφάνιση με την Williams.

Tέσσερις ώρες αργότερα ο Max Verstappen κατέκτησε την έβδομη pole-position για φέτος, επικρατώντας και στα τρία στάδια της διαδικασίας. Δεύτερος ταχύτερος ήταν ο Lando Norris, με τον ομόσταυλό του στην McLaren να περιορίζεται στην έκτη θέση. Τρίτος αναδείχθηκε ο Charles Leclerc, o oποίος θα έχει δίπλα του στην δεύτερη σειρά της εκκίνησης τον George Russell.

Eκτός Q3 έμειναν οι Ηulkenberg (Sauber), Lawson (Racing Bulls), Tsunoda (Red Bull), Gasly και Colapinto (Alpine). Τον πρώτο χρόνο στο Q2 σημείωσε ο Max Verstappen και τον δεύτερο ο Charles Leclerc (Ferrari). Τρίτος ταχύτερος ήταν ο Lando Norris της McLaren, με τον team mate του και άμεσο ανταγωνιστή του για τον παγκόσμιο τίτλο των οδηγών Oscar Piastri να τερματίζει στην όγδοη θέση.

Nωρίτερα, εκτός συνέχειας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Bortoleto (Sauber), Ocon (Haas), Stroll (Aston Martin), Albon (Williams) και Hadjar (Racing Bulls), η έξοδος του οποίου στην αρχή του Q1 έφερε την κόκκινη σημαία. Tον πρώτο χρόνο στο Q1 του Austin «έγραψε» ο ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, τον οποίο ακολούθησαν σε επιδόσεις οι Mercedes των Russell και Antonelli.

O αγώνας, όπως και όλοι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP ΗΠΑ

THΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

22:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ & 23:45 ΑΝΤ1

Toν αγώνα μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

1 McLaren 650

2 Mercedes 333

3 Ferrari 307

4 Red Bull 300

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 68

8 Stake Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

