F1 – GP Ιταλίας: Ιστορική νίκη από τον Kimi Antonelli – «1-2» για τη Mercedes

Ο Kimi Antonelli ξεκίνησε από την 19η θέση και ύστερα από εκπληκτική εμφάνιση έφτασε στη νίκη και ο έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει το Ιταλικό GP ύστερα από 60 χρόνια.

Mε το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Pierre Gasly υπερασπίστηκε αποτελεσματικά την πρώτη θέση της Alpine του στην εκκίνηση. Όμως, στον επόμενο γύρο ο George Russell τον προσπέρασε και έφερε την Μercedes του επικεφαλής, με τον Max Verstappen να ανεβαίνει στην τρίτη θέση. Πιο πίσω οι οδηγοί της Ferrari είχαν μια επαφή με τα μονοθέσιά τους, με θύμα τον Lewis Hamilton, που έπεσε στην δέκατη θέση.

Στον τρίτο γύρο η Scuderia του Μaranello σχεδόν καταστράφηκε, με την άσχημη έξοδο του Charles Leclerc στο χώμα, ύστερα από αντιπαράθεση με την McLaren του Oscar Piastri. O Moνεγάσκος βγήκε μόνος του ζαλισμένος και σοκαρισμένος από την SF-26 και έπειτα οδηγήθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας για προληπτικές εξετάσεις. Ύστερα από το συμβάν αυτό, ο αγώνας διακόπηκε για αρκετή ώρα.

Στην επανεκκίνηση ο Russell διατήρησε την πρωτοπορία. Στον έβδομο γύρο ο Verstappen προσπέρασε τον Gasly, αφήνοντάς τον στην τρίτη θέση. Λίγο αργότερα τον προσπέρασαν επίσης ο Hamilton και ο Piastri, με τον team mate του έπεσε πολλές θέσεις πίσω, ύστερα από έξοδο στην αμμοπαγίδα. Στον δωδέκατο γύρο ο Vestappen ανέλαβε για λίγο τα ηνία του αγώνα από τον Βρετανό της Mercedes, ενώ στον επόμενο γύρο ο Antonelli έφτασε στην τρίτη θέση, από τη 19η που είχε ξεκινήσει. Ως τον 17ο γύρο, ο νεαρός Ιταλός ήταν δεύτερος, πίσω από τον Russell.

Aκολούθησε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των οδηγών της Mercedes για την πρώτη θέση, ως τον 25ο γύρο που τους μάλωσε ο Τoto από την ενδοεπικοινωνία και ο Russell ανέλαβε επικεφαλής. Στον 28ο η Aston Martin του Lance Stroll ακινητοποιήθηκε στην πίστα, με αποτέλεσμα να επακολουθήσει καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Antonelli μπήκε στα πιτς και έβαλε μέση γόμα, ενώ ο Verstappen έβαλε σκληρή για να πάει μέχρι το τέλος.

Στον 39ο γύρο ο Verstappen έφτασε πίσω από τον Piastri, διεκδικώντας του την τρίτη θέση, την οποία κατέλαβε τέσσερις γύρους μετά. Στη μάχη της κορυφής ο Antonelli, με πιο φρέσκα ελαστικά από τον Βρετανό, μείωσε τη διαφορά του από τον Russell. Εννέα γύρους πριν το τέλος του αγώνα, η διαφορά μεταξύ τους κατέβηκε στα 4,2 δευτερόλεπτα, με τις δύο Alpine να βρίσκονται στην έβδομη και στην ένατη θέση, με τους Gasly και Colapinto αντίστοιχα.

Στον 49ο γύρο ο Αntonelli συνέχιζε να μειώνει τη διαφορά από τον Russell και ήταν φανερό πως θα περάσει μπροστά. Μια μικρή έξοδος στην αμμοπαγίδα τον καθυστέρησε για λίγο, αλλά στον 51ο γύρο πέρασε μπροστά και έγραψε ιστορία. Ήταν η έβδομη νίκη του, με την οποία αποσπάστηκε περαιτέρω στη βαθμολογία από τους διεκδικητές του τίτλου. Ήταν το 63ο 1-2 της Mercedes.

Eπόμενος αγώνας, το Grand Prix Ισπανίας στη Μαδρίτη, στις 13 Σεπτεμβρίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΟΙ

OI 10 ΠΡΩΤΟΙ

Antonelli 267

Russell 201

Hamilton 191

Norris 171

Leclerc 155

Verstappen 127

Piastri 116

Hadjar 71

Lawson 51

Gasly 41

ΟΜΑΔΕΣ

Mercedes 468

Ferrari 346

McLaren 287

Red Bull 204

Racing Bulls 75

Alpine 62

Haas 21

Audi 16

Williams 11

Aston Martin 3

Cadillac 1