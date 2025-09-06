F1 – GP Ιταλίας: O Max Verstappen στην pole

Την τελευταία στιγμή ο Max Verstappen απέσπασε την pole-position από τον Lando Norris, υποχρεώνοντας τις McLaren να αρχίσουν αύριο τον αγώνα από την δεύτερη και την τρίτη θέση της σειράς εκκίνησης.

Ο Max Verstappen απέσπασε την pole-position από τον Lando Norris στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, αναγκάζοντας τις McLaren MCL39 να αρχίσουν αύριο τον αγώνα από την δεύτερη και την τρίτη θέση της σειράς εκκίνησης.

Oι Ferrari έδωσαν μια θετική εικόνα μπροστά στους φίλους τους στη Monza, όπως άλλωστε και στις ελεύθερες δοκιμές που προηγήθηκαν, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία στην τέταρτη θέση για τον Charles Leclerc και στην πέμπτη για τον Lewis Hamilton.

Τα μονοθέσια της Scuderia ακολούθησαν οι δύο Mercedes, με τον Russell έκτο και τον rookie Kimi Antonelli έβδομο. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) και Yuki Tsunoda (Red Bull) ολοκλήρωσαν την πρώτη δεκάδα της αυριανής εκκίνησης στον ιταλικό «ναό της ταχύτητας».

Eκτός τελικής δεκάδας έμειναν οι Hadjar (Racing Bulls), Stroll (Aston Martin), Colapinto (Alpin), Gasly (Alpine) και Lawson (Racing Bulls). Τον πρώτο χρόνο στο Q2 σημείωσε ο Max Verstappen και τον δεύτερο ο Kimi Antonelli (Mercedes).

Νωρίτερα, εκτός συνέχειας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Bearman (Haas), Hulkenberg (Kick Sauber), Sainz (Williams), Albon (Williams) και Ocon (Haas). Tον πρώτο χρόνο στο Q1 της Monza «έγραψε» ο George Russell (Mercedes) και τον δεύτερο ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen με την Red Bull.

Το Grand Prix Iταλίας, όπως και όλοι οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ1 και στον ANT1+. Toν αγώνα μπορείτε επίσης να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 https://f1tv.formula1.com/

