F1 – GP Ιταλίας: O Max υπενθύμισε την παρουσία του

Όσο μπροστά και να είναι οι McLaren φέτος, ο Max Verstappen δεν ξεχνά να αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να τις κερδίζει, όταν τηρουμένων των αναλογιών αυτό εξαρτάται και από τον ανθρώπινο παράγοντα. Το ίδιο έκανε και στη Monza…

Το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ακολούθησε μια αμφισβητούμενη φάση, κατά την οποία ο Verstappen στρίμωξε στο γρασίδι τον Norris, πριν κόψει αναγκαστικά δρόμο και υποχρεωθεί να παραχωρήσει τη θέση του. Ωστόσο, στον 4ο γύρο ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής προσπέρασε την McLaren του Lando και βρέθηκε στην κορυφή. Πίσω τους, ο Charles Leclerc ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα και μέχρι τον 7ο γύρο διατηρήθηκε τρίτος, εμπρός από τον μάλλον αιφνιδιασμένο Oscar Piastri. Ο rookie Gabriel Bortoleto της Kick Sauber έκανε ένα επίσης εντυπωσιακό ξεκίνημα, φλερτάροντας με την πέμπτη και την έκτη θέση, πριν υποχωρήσει στην έβδομη.

Ως τον 18ο γύρο ο αγώνας στη Monza είχε διαμορφώσει τις ισορροπίες του, με τον Verstappen να έχει πάρει μια διαφορά σχεδόν πέντε δευτερολέπτων από τον Norris και έξι από τον Piastri, με τον Hamilton να βρίσκεται στην έκτη θέση δίχως να απειλεί, αλλά και δίχως να απειλείται. Ο μόνος που είχε ως τότε εγκαταλείψει ήταν ο Nico Hulkenberg της Kick Sauber. Στον 25ο γύρο την ίδια τύχη είχε και ο Fernando Alonso (Aston Martin), του οποίου η ανάρτηση κατέρρευσε στην «Ascari».

Από εκεί και πέρα, ο αγώνας εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα απρόοπτα, ως τον 53ο και τελευταίο γύρο, που είδε την καρό σημαία 20 δευτερόλεπτα εμπρός από τις McLaren των Lando Norris και Oscar Piastri. Mε την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, ο Βρετανός μείωσε τη διαφορά του από τον team-mate του και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Oscar Piastri κατά τρεις βαθμούς.

Στην τέταρτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα στην ιστορική πίστα της Monza o Charles Leclerc, εμπρός από τη Mercedes του Russell και τη δεύτερη Ferrari, του Lewis Hamilton. Στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισε ο Alexander Albon φέρνοντας και άλλους βαθμούς στην Williams, αφήνοντας την όγδοη στον Gabrlel Bortoleto.

Tη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Kimi Antonelli της Mercedes και ο σταθερός πλέον στους τερματισμούς «μέσα στους βαθμούς» Isack Hadjar (Racing Bulls).

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix του Ajerbaijan στο Baku City Circuit, στις 21 Σεπτεμβρίου…

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Oscar Piastri 324

2 Lando Norris 293

3 Max Verstappen 230

4 George Russell 194

5 Charles Leclerc 163

6 Lewis Hamilton 117

7 Alexander Albon 70

8 Kimi Antonelli 66

9 Isack Hadjar 38

10 Nico Hulkenberg 37

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

McLaren 617

Ferrari 280

Mercedes 260

Red Bull 239

Williams 86

Aston Martin 62

Racing Bulls 61

Kick Sauber 55

Haas 44

Alpine 20

