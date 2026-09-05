F1 – GP Ιταλίας: O Pierre Gasly στην pole position!

Ο οδηγός της Alpine εξέπληξε τους πρωτοπόρους και κατέκτησε την πρώτη του pole position στη Formula 1, στο Grand Prix της Ιταλίας.

Στην πίστα της πρώτης του νίκης σε Grand Prix, ο οδηγός της Alpine Pierre Gasly έγραψε ένα ακόμη κεφάλαιο στην καριέρα του στη Formula 1, κατακτώντας την πρώτη του pole position στην Μonza. Ο Russell είχε πάρει το προβάδισμα στην τελική αναμέτρηση με έναν γύρο σε 1:21,929, μπροστά από τον Piastri, τον Gasly και τον Leclerc.

Με την πρώτη δεκάδα να χωρίζεται από λιγότερο από δύο δέκατα, η εξασφάλιση της καλύτερης θέσης στην πίστα για να επωφεληθεί κανείς από το slipstream αποδείχθηκε κρίσιμη, με τον Russell να έχει ένα άσσο στο μανίκι του, τον συμπαίκτη του Κimi Antonelli. Ο Αntonelli θα ξεκινήσει από την τελευταία σειρά λόγω ποινής για αλλαγή κινητήρα, οπότε ζητήθηκε από τον Ιταλό να τραβήξει τον Russell κατά μήκος της πίστας των 5,8 χλμ.

Ωστόσο, και ο Gasly έπαιξε τα χαρτιά του άψογα, εκμεταλλευόμενος το slipstream του Lewis Hamilton της Ferrari, και πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό γύρο για να προσπεράσει τον Russell.

Ο Piastri και ο Leclerc κατέλαβαν την τέταρτη και την πέμπτη θέση, ακολουθούμενοι από τον Hamilton και τον Μax Verstappen. Ο Αntonelli ήταν έβδομος, αλλά θα χάσει αυτή τη θέση στη γραμμή εκκίνησης, ανεβάζοντας τον Franco Colapinto σε αυτή θέση.