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F1 – GP Ιταλίας: O Pierre Gasly στην pole position!

Ο οδηγός της Alpine εξέπληξε τους πρωτοπόρους και κατέκτησε την πρώτη του pole position στη Formula 1, στο Grand Prix της Ιταλίας.

Στην πίστα της πρώτης του νίκης σε Grand Prix, ο οδηγός της Alpine Pierre Gasly έγραψε ένα ακόμη κεφάλαιο στην καριέρα του στη Formula 1, κατακτώντας την πρώτη του pole position στην Μonza. Ο Russell είχε πάρει το προβάδισμα στην τελική αναμέτρηση με έναν γύρο σε 1:21,929, μπροστά από τον Piastri, τον Gasly και τον Leclerc.

GP Ιταλίας

Με την πρώτη δεκάδα να χωρίζεται από λιγότερο από δύο δέκατα, η εξασφάλιση της καλύτερης θέσης στην πίστα για να επωφεληθεί κανείς από το slipstream αποδείχθηκε κρίσιμη, με τον Russell να έχει ένα άσσο στο μανίκι του, τον συμπαίκτη του Κimi Antonelli. Ο Αntonelli θα ξεκινήσει από την τελευταία σειρά λόγω ποινής για αλλαγή κινητήρα, οπότε ζητήθηκε από τον Ιταλό να τραβήξει τον Russell κατά μήκος της πίστας των 5,8 χλμ.

GP Ιταλίας

Ωστόσο, και ο Gasly έπαιξε τα χαρτιά του άψογα, εκμεταλλευόμενος το slipstream του Lewis Hamilton της Ferrari, και πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό γύρο για να προσπεράσει τον Russell.

GP Ιταλίας

Ο Piastri και ο Leclerc κατέλαβαν την τέταρτη και την πέμπτη θέση, ακολουθούμενοι από τον Hamilton και τον Μax Verstappen. Ο Αntonelli ήταν έβδομος, αλλά θα χάσει αυτή τη θέση στη γραμμή εκκίνησης, ανεβάζοντας τον Franco Colapinto σε αυτή θέση.

GP Ιταλίας

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