F1 – GP Καναδά: Nίκη στο sprint και pole-position για τον αγώνα από τον Russell

Ο George Russell ήταν ο κερδισμένος της ημέρας στο Grand Prix του Καναδά, με την πρώτη θέση στο sprint των 23 γύρων και την pole-position για τον αγώνα το βράδυ –για εμάς- της Κυριακής.

Aκόμη ένα «1-2» για τη Mercedes, έστω κι αν στον Καναδά αυτό προέκυψε τα τελευταία δύο λεπτά, με τον Russell να σταματά το σερί των pole-positions του Antonelli, αφήνοντάς τον στη δεύτερη θέση. Το «άτυπο βάθρο» κλείνει ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Lando Norris με την McLaren. Ευχάριστη έκπληξη η παρουσία των Arvid Lindblad (Racing Bulls) και Franco Colapinto (Alpine) στην πρώτη δεκάδα.

Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly Sainz & Bearman δεν προκρίθηκαν στο Q3, στον οποίο ο Isack Hadjar έκανε την έκπληξη, όντας ταχύτερων όλων, με τον Lewis Hamilton και τον Lando Norris να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll & Bottas έμειναν έξω από το Q2, στον οποίο πρώτο χρόνο έκανε ο Kimi Antonelli, με τις McLaren να τον ακολουθούν.

Στο sprint των 23 γύρων η Cadillac έδειξε πως κάνει θετικά βήματα, καθώς τα μονοθέσιά της είδαν την καρό σημαία στην ενδέκατη και στην δέκατη τρίτη θέση.

O αγώνας sprint των 23 γύρων –για πρώτη φορά στο Gilles Villeneuve του Καναδά- είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον κι ας μην υπήρχαν χρονικά περιθώρια για εκπλήξεις, καθώς οι διαφορές των τριών πρώτων σε όλη σχεδόν τη διάρκειά του ήταν κάτω του δευτερολέπτου. Η φάση του αγώνα έγινε στον τέταρτο γύρο, όταν ο κάτοχος της pole-position του sprint George Russell στην προσπάθειά του να αμυνθεί έναντι του Antonelli δεν του άφησε χώρο, με αποτέλεσμα ο νεαρός Ιταλός να βγει στο γρασίδι. Στη συνέχεια, ο νικητής των τριών τελευταίων Grand Prix έχασε την ψυχραιμία του και βρέθηκε άλλες δύο φορές να πατά στο γρασίδι, από ισάριθμα λάθη του. Αυτά του στοίχισαν τη δεύτερη θέση στην κατάταξη του sprint, την οποία κατέλαβε ο Lando Norris.

Στην τέταρτη θέση ολοκλήρωσε ο Oscar Piastri, ακολουθούμενος από τις δύο Ferrari των Leclerc και Hamilton. Έβδομος τερμάτισε ο Max Verstappen και όγδοος ο πολύ καλός μέχρι τώρα στον Καναδά Arvin Lindblad (Racing Bulls).

OI BAΘΜΟΛΟΓΙEΣ ΜΕΤΑ ΤΟ SPRINT TOY GP KANAΔΑ

ΟΔΗΓΟΙ

OI 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Kimi Antonelli 106

2 George Russell 88

3 Charles Leclerc 63

4 Lando Norris 58

5 Lewis Hamilton 54

6 Oscar Piastri 48

7 Max Verstappen 28

8 Oliver Bearman 17

9 Pierre Gasly 16

10 Liam Lawson 10

ΟΜΑΔΕΣ

1 Mercedes 194

2 Ferrari 117

3 McLaren 106

4 Red Bull 32

5 Alpine 23

6 Haas 18

7 Racing Bulls 15

8 Williams 5

9 Audi 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0