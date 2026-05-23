F1 – GP Καναδά: o George Russell στην pole-position για το sprint του Σαββάτου

Οι Μercedes W17 ήταν για άλλη μια φορά οι ταχύτερες στην πίστα, καταλαμβάντας την πρώτη σειρά της εκκίνησης για τον αγώνα sprint του Σαββάτου, με πρώτο τον George Russell και δεύτερο τον Kimi Antonelli.

Τα αποτελέσματα της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα sprint του Σαββάτου, είχαν τη δική τους συμμετρία. Στις δύο πρώτες θέσεις, ολοκλήρωσαν οι Mercedes, στις δύο επόμενες οι McLaren, με την πρώτη εξάδα να κλείνει με τις δύο Ferrari. Στην έβδομη και στην όγδοη θέση κατατάχθηκαν οι Red Bull των Verstappen και Hadjar, αφήνοντας τις επόμενες δύο στον Lindblad και στον Sainz.

To πρώτο σκέλος της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα sprint του Σαββάτου (SQ1) καθυστέρησε να ολοκληρωθεί, λόγω της εξόδου από την πίστα της Aston Martin του Fernado Alonso, o oποίος παρά την πρόκρισή του στο SQ2, δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω των ζημιών του μονοθεσίου του.

Εκτός συνέχειας έμειναν οι δύο Cadillac, ο Lance Stroll με την Aston Martin, o Pierre Gasly με την Αlpine, o Alexander Albon με την Wllliams και ο Liam Lawson με την Racing Bulls. Στο SQ2 αποκλείστηκαν από τη συνέχεια οι δύο Audi (παρά τη μάχη που έδωσαν οι Hulkenberg και Bortoleto για την δέκατη θέση στην κατάταξη), τα μονοθέσια της Haas και ο Franco Colapinto.

Όλη η δράση του αγωνιστικού διημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Σάββατο 23 Μαΐου

19:00 Sprint αγώνας ANT1+

23:00 Kατατακτήριες αγώνα Κυριακής ANT1+

Κυριακή 24 Μαΐου

23:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ – 25/5 01.00 ANT

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

OI 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Kimi Antonelli 100

2 George Russell 80

3 Charles Leclerc 59

4 Lando Norris 51

5 Lewis Hamilton 49

6 Oscar Piastri 43

7 Max Verstappen 26

8 Oliver Bearman 17

9 Pierre Gasly 16

10 Liam Lawson 10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

1 Mercedes 180

2 Ferrari 110

3 McLaren 94

4 Red Bull 30

5 Alpine 23

6 Haas 18

7 Racing Bulls 14

8 Williams 5

9 Audi 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0