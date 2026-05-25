F1 – GP Καναδά: Tέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Αntonelli

Tέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Αntonelli, που σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Russell, του δίνει σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία. Δεύτερος ο Hamilton στο καλύτερο ως τώρα αποτέλεσμά του με τη Ferrari, τρίτος ο Verstappen.

Σε επίπεδο κορυφής, ο αγώνας στον Καναδά κρίθηκε στον 30o γύρο, με την εγκατάλειψη της Mercedes του George Russell. Mέχρι τότε, ο Βρετανός μονομαχούσε για την πρώτη θέση με τον νεαρό Ιταλό team-mate του, καθώς με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα της W17 οι δυό τους είναι οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου των οδηγών. Ύστερα από αυτό, ο Kimi Antonelli δεν απειλήθηκε από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό και στο τέλος του αγώνα είδε πρώτος την καρό σημαία.

Στον 40o γύρο βρέθηκε εκτός αγώνα και o Lando Norris, ένα αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με τον τερματισμό του Oscar Piastri εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας, ανάγκασε τη McLaren να φύγει από τον Καναδά χωρίς κανένα όφελος.

Στη δεύτερη θέση του βάθρου των νικητών ανέβηκε ο Lewis Hamilton, που είναι το καλύτερό του αποτέλεσμα μέχρι σήμερα με τα μονοθέσια της Scuderia Ferrari, ύστερα από εξαιρετική εμφάνιση με επιστέγασμα το προσπέρασμα επί του Verstappen στους τελευταίους γύρους, που άφησε τον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή στην τρίτη θέση.

O Charles Leclerc ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση, εμπρός από τον Isack Hadjar με την δεύτερη Red Bull, που στο αγωνιστικό τριήμερο του Καναδά ήταν εντυπωσιακός. Στον αντίποδα, δεν αμείφθηκε η πολύ αξιόλογη προσπάθεια του Lindblad της Racing Bull, αφού στον αγώνα αντιμετώπισε πρόβλημα από την εκκίνηση.

Για τις Αlpine ο αγώνας εξελίχθηκε θετικά, αφού βαθμολογήθηκαν και τα δύο μονοθέσιά της, με τον τερματισμό του Franco Colapinto στην έκτη θέση (καλύτερο αποτέλεσμα και γι αυτόν, μέχρι τώρα) και του Pierre Gasly στην όγδοη.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix του Μονακό, στις 1 Ιουνίου…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

OI 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Kimi Antonelli 131

2 George Russell 88

3 Charles Leclerc 75

4 Lewis Hamilton 72

5 Lando Norris 58

6 Oscar Piastri 48

7 Max Verstappen 43

8 Pierre Gasly 20

9 Oliver Bearman 18

10 Liam Lawson 16

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

1 Mercedes 219

2 Ferrari 147

3 McLaren 106

4 Red Bull 57

5 Alpine 35

6 Racing Bulls 21

7 Haas 19

8 Williams 7

9 Audi 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0