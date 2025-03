F1 – GP Κίνας: Αποκλεισμός για τις Ferrari

Ο Lewis Hamilton αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα του Grand Prix της Κίνας, αφού το πίσω μπλοκ ολίσθησης της Ferrari του βρέθηκε να έχει μικρότερο πάχος από το ελάχιστο απαιτούμενο από τους τεχνικούς κανονισμούς, γεγονός που σημαίνει ότι και οι δύο οδηγοί της ομάδας απώλεσαν τα αποτελέσματά τους, καθώς ο Charles Leclerc αποκλείστηκε επίσης για παραβίαση του βάρους του μονοθεσίου.

Για την ίδια παράβαση με τον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia, αποκλείστηκε και ο Pierre Gasly.

Μετά τη νίκη του στο σπριντ το Σάββατο, ο Hamilton είχε μια πιο δύσκολη μέρα στη Σαγκάη την Κυριακή, καθώς ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής είχε επαφή με τον Leclerc στον 1ο γύρο, πριν αγωνιστεί να κρατήσει τον ρυθμό των αντιπάλων του στην πορεία προς την έκτη θέση στον τερματισμό.

Contact between the Ferrari’s at the start! 👀

Watch all the key moments from the 2025 Chinese Grand Prix 👇#F1 #ChineseGP

— Formula 1 (@F1) March 23, 2025