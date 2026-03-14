F1 – GP Κίνας: Η Mercedes κυριαρχεί…

Νίκη στο sprint για τον George Russell, πρώτη pole-position για τον Kimi Antonelli, που είναι πλέον ο πιο νέος pole-man στην ιστορία της F1, σπάζοντας το ρεκόρ του Sebastian Vettel.

Νίκη στον αγώνα sprint των 19 γύρων στη Σαγκάη για τον George Russell, πρώτη pole-position για τον team-mate του στην Mercedes Kimi Antonelli, που είναι πλέον ο πιο νέος pole-man στην ιστορία της Formula 1, σπάζοντας το ρεκόρ του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή Sebastian Vettel. To δίδυμο των οδηγών της Ferrari συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα, με τον George Russell να ολοκληρώνει τελικά στην δεύτερη θέση.

Την εξάδα έκλεισαν οι δύο McLaren με τους Piastri και Norris αντίστοιχα, ενώ τα προβλήματα της Red Bull με τα μονοθέσιά της συνεχίστηκαν, περιορίζοντας τον Max Verstappen στην όγδοη θέση και στην τέταρτη σειρά εκκίνησης. Στον αντίποδα, χαμόγελα στην Alpine για τη δεύτερη συνεχόμενη καλή εμφάνιση του Pierre Gasly, αλλά και για την κατάταξη του Franco Colapinto.

Εκτός τελικής δεκάδας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Ηulkenberg (Audi), Colapinto (Alpine), Ocon (Haas), Lawson (Racing Bulls), Lindblad (Racing Bulls) και Bortoleto (Audi). Tον πρώτο χρόνο στο Q2 της Κίνας «έγραψε» ο Kimi Antonelli με την Mercedes W17, τον οποίο ακολούθησαν σε επιδόσεις οι Leclerc και Russell.

Eκτός Q2 έμειναν οι Carlos Sainz & Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso & Lance Stroll (Aston Martin), Valterri Bottas & Sergio Perez (Cadillac). Τον πρώτο χρόνο στο Q1 σημείωσε ο Charles Leclerc, με τους οδηγούς της Mercedes George Russell & Kimi Antonelli να τον ακολουθούν και να κλείνουν την πρώτη τριάδα.

Λίγες ώρες νωρίτερα διεξήχθη στην Κίνα και το πρώτο sprint της χρονιάς, όπου στη διαδικασία των 19 γύρων νικητής αναδείχθηκε ο George Russell, ύστερα από λίγους γύρους αντίστασης των Ferrrari, οι οποίες εκκίνησαν με τον γνωστό ορμητικό τρόπο που είδαμε στην Αυστραλία. Tο άτυπο βάθρο καταλήφθηκε από τα μονοθέσια της Scuderia, αφού ο Kimi Antonelli απώλεσε τελικά τη δεύτερη θέση και κατατάχθηκε πέμπτος, με τη συνδρομή μιας ποινής δέκα δευτερολέπτων λόγω της επαφής του με την Red Bull του Isack Hadjar.

Οι Αυστριακοί δεν τα πήγαν καλά και δεν βρήκαν ρυθμό, με αποτέλεσμα κανένας από τους οδηγούς τους να μη βαθμολογηθεί. Στην τέταρτη και έκτη θέση ολοκλήρωσαν οι McLaren, που δεν απείλησαν για κάτι περισσότερο. Lawson (Racing Bulls) και Bearman (Haas) έκλεισαν την οκτάδα, δίνοντας πολύτιμους βαθμούς στις ομάδες τους.

O αγώνας της Κίνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό ΑΝΤ1+ στις 9 το πρωί της Κυριακής, αλλά και ετεροχρονισμένα στις 16:30 της ίδιας ημέρας από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Mercedes 55

Ferrari 40

McLaren 18

Red Bull 8

Haas 7

Racing Bulls 6

Audi 2

Alpine 1