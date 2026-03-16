F1 – GP Κίνας: Κερδισμένοι και χαμένοι

Ποιοι ωφελήθηκαν και ποιοι ζημιώθηκαν στο πολύ ενδιαφέρον Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, τον 2ο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, όπου έλαμψε και ένα νέο αστέρι από πλευράς οδηγών…

Μετά τους δύο πρώτους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, οι διαφορές μεταξύ της νέας εποχής κανονισμών της Formula 1 και της παλιάς, είναι ορατές. Υπάρχει πολλή περισσότερη τακτική διαχείριση των μονοθεσίων από την πλευρά των οδηγών, η έννοια «ανάκτηση ενέργειας στα κατάλληλα σημεία» μπαίνει πια για τα καλά στο αγωνιστικό λεξιλόγιο των Grand Prix και πολλές διαδικασίες εκτελούνται πλέον διαφορετικά, οι στρατηγικές για το pit-stop είναι επίσης διαφορετικές. Όμως, υπάρχει πολύ περισσότερο θέαμα και πολλά προσπεράσματα, προτού φτάσουμε στο προβλέψιμο αποτέλεσμα για την κορυφή της κατάταξης. Το κοινό είναι ευχαριστημένο, για την ώρα, από αυτό που βλέπει…

Και αυτά, χωρίς να αλλάξει το γενικό status που διέπει την F1 τα τελευταία χρόνια: Υπάρχει ένα σχεδόν ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο με δύο συνεχόμενα «1-2» προς το παρόν, η Scuderia Ferrari είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο ξεκίνημα της χρονιάς ως συνήθως. Από πλευράς ανταγωνισμού στην πίστα υπάρχει επίσης το «big-4» (Mercedes-Ferrari-McLaren-Red Bull) και όλοι οι άλλοι. Όμως, οι νέοι κανονισμοί φαίνεται να ευνοούν το λεγόμενο midfield και οι αποστάσεις της μιας ομάδας με την άλλη μέσα στην πίστα μάλλον θα μειωθούν…

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ…

MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM

Έχει κερδίσει το μέγιστο των βαθμών στους δύο πρώτους αγώνες, χάρις στα ισάριθμα «1-2» στην πίστα. Και εκτός του George Russell έχει πλέον ένα νέο «αστέρι», τον Kimi Antonelli, με λαμπερές προοπτικές. Είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση των δύο παγκόσμιων πρωταθλημάτων, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Παρά ταύτα, το σύντομο «stop» της W17 του George Russell στο ξεκίνημα του Q3, προβλημάτισε τους μηχανικούς της γερμανικής ομάδας.

SCUDERIA FERRARI HP

Η ιταλική ομάδα είναι ξεκάθαρα το δεύτερο καλύτερο σε απόδοση team μετά την Mercedes, ενώ η SF-26 έχει ταχύτητα και –για την ώρα- προσφέρει θέαμα στα χέρια των οδηγών της, αφού δεν μπορεί ακόμα να «παίξει» για τη νίκη. Το φετινό μονοθέσιο ταιριάζει καλύτερα στο στιλ του Hamilton και αυτό φαίνεται μέσα στην πίστα. Μέσα σε όλα αυτά ο Leclerc από τον αγώνα της Κίνας είναι ο δεύτερος σε συμμετοχές GP (152) με τα μονοθέσια της Ferrari, πίσω μόνο από τον Michael Scumacher.

KIMI ANTONELLI

Στην πίστα της Σαγκάης ο 19χρονος Kimi κατέγραψε την 44η νίκη για τα ιταλικά εθνικά χρώματα, 20 χρόνια μετά την τελευταία φορά που ακούστηκε ο ύμνος τους στο podium από την πλευρά των οδηγών. Είναι πλέον ο νεότερος νικητής pole-position στην ιστορία, είναι επίσης ο δεύτερος νεότερος νικητής GP στα χρονικά της F1. Τέλος, είναι η μεγάλη μελλοντική ελπίδα των Ιταλών για τον πρώτο τίτλο οδηγών από τα χρόνια του Alberto Ascari.

BWT ALPINE F1

Bρίσκει ρυθμό η γαλλική ομάδα με τον γερμανικό κινητήρα (Mercedes) σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικό Pierre Gasly, ενώ ξεκίνησε και η βαθμολογική αξιοποίηση του Franco Colapinto. Οι ελπίδες για μη χρονιά πολύ καλύτερη από την περσινή είναι ορατές.

OLIVER BEARMAN – TGR ΗΑΑS F1 TEAM

H βαθμολογική θέση της Haas αποτελεί έκπληξη, πόσο μάλλον όταν βρίσκεται πάνω από τη Red Bull, έστω και προσωρινά. Επικεφαλής του midfield η αμερικανική ομάδα έχει δουλέψει καλά με το μονοθέσιό της, ενώ έχει και τον «μικρό» της Ferrari –τον Oliver Bearman– να συνεχίζει την συγκέντρωση βαθμών από εκεί που σταμάτησε πέρισυ.

KAΠΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ…

ATLASSIAN WILLIAMS F1 TEAM

Παραλίγο να καταστραφούν και στην Κίνα, με τα προβλήματα της υπέρβαρης FW48, αφού το ένα από τα δύο μονοθέσιά τους –του Alexander Albon– δεν ξεκίνησε τον αγώνα, καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα στα υδραυλικά. Ευτυχώς για εκείνους, η Williams του Carlos Sainz τερμάτισε στην ένατη θέση και έφερε στην βρετανική ομάδα δύο πολύτιμους βαθμούς, που προφανώς δεν θα υπήρχαν αν η McLaren ήταν στον αγώνα.

XAMENOI

ORACLE RED BULL RACING F1 TEAM

Τίποτα δεν πήγε καλά για τη Red Bull, σε όλο το αγωνιστικό τριήμερο. Tα προβλήματα με το στήσιμο της RB22 συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκειά του και οι λιγοστοί βαθμοί που έφερε ο Hadjar πίσω στο σπίτι, δεν είναι αρκετοί. Η εγκατάλειψη του Max Verstappen, αλλά κυρίως το γεγονός ότι δεν μπορούσε να είναι ανταγωνιστικός όσο ήταν στον αγώνα, σκόρπισε απογοήτευση. Έχουν αλλάξει πολλά στην ομάδα, πέρα από τους κινητήρες, κυρίως οι άνθρωποι…

McLAREN MASTERCARD F1 TEAM

Το να μη ξεκινήσεις καν έναν αγώνα λόγω τεχνικών προβλημάτων στο μονοθέσιό σου, είναι από μόνο του πολύ αποκαρδιωτικό. Ωστόσο, ακριβώς πριν από 60 χρόνια, όταν ο νέος κανονισμός για το 1966 ανέβασε τους κινητήρες από τα 1.5 στα 3 λίτρα, συνέβαιναν τα ίδια σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Η McLaren λογικά θα βρει γρήγορα την άκρη, όμως η διεκδίκηση των τίτλων μάλλον θα της βάλει απουσία.

REVOLUT AUDI F1 TEAM

Ανάμικτα συναισθήματα για την Audi, από την ικανοποίηση στην Αυστραλία ως την απογοήτευση στην Κίνα. Το μονοθέσιο του Gabriel Bortoleto –που είχε και μια έξοδο στο τριήμερο- δεν μπόρεσε λόγω τεχνικών προβλημάτων να λάβει μέρος στον αγώνα, ενώ η R26 του Nico Hulkenberg –που έμεινε στο sprint του Σαββάτου- ολοκλήρωσε στην ενδέκατη θέση.

ΠΟΛΥ ΧΑΜΕΝΟΙ…

ASTON MARTIN ARAMCO F1 TEAM

Μόλις 10 γύρους κατάφερε να κάνει ο Lance Stroll, πριν εγκαταλείψει με πρόβλημα στη μπαταρία φέρνοντας και το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα, ενώ ο Fernando Αlonso άντεξε για 32. Δεν φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ για την Aston Martin-Honda AMR26…

ΟΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ…

Oι πολεμικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή έφεραν τελικά την απόφαση για την μη διεξαγωγή των Grand Prix στο Μπαχρέιν και στην Σαουδική Αραβία στις ημερομηνίες που έχουν προγραμματιστεί από την FIA (12 και 19 Απριλίου 2026). Δεν πρόκειται για ματαίωση, αλλά για την αναμονή καλύτερων ημερών στην φλεγόμενη περιοχή, η οποία όταν και αν προκύψει θα τα μεταθέσει για αργότερα, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς.