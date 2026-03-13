F1 – GP Κίνας: Pole-position για τον Russell στις κατατακτήριες του sprint

Pole-position για τον George Russell στην Κίνα, με ένα πειστικό «1-2» της Mercedes και τον Kimi Antonelli να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά της εκκίνησης για το sprint του Σαββάτου.

H ανωτερότητα των Mercedes W17 ήταν έκδηλη σήμερα, καθώς ό,τι κι αν έκαναν τα πήραν όλα: Ταχύτερη επίδοση στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Σαγκάης, πρώτοι χρόνοι και στα τρία σκέλη της διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αυριανού sprint. Μόνο οι Ferrari μπόρεσαν να σταθούν λίγο πιο κοντά σε επιδόσεις στο ξεκίνημα της δράσης, στο SQ1.

McLaren και Ferrari μοιράστηκαν τις επόμενες θέσεις έως την έκτη, με τους πρωταθλητές να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί και να μειώνουν την απόσταση που είχαν από τους Ιταλούς στην Αυστραλία. Ευχάριστη έκπληξη από τον Gasly και την Alpine με την έβδομη θέση στην κατάταξη, μπροστά από τον Oliver Bearman (Haas) και τις Red Bull.

Eκτός SQ3 έμειναν οι Nico Hulkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Arvin Lindblad (Racing Bulls) και Franco Colapinto (Alpine). Τον πρώτο χρόνο στο SQ2 σημείωσε ο και πάλι ο George Russell, με τον team-mate του στην Mercedes Kimi Antonelli να τον ακολουθεί και τον Charles Leclerc να κλείνει την πρώτη τριάδα.

Λίγο νωρίτερα, εκτός συνέχειας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) και Sergio Perez (Cadillac). Tον πρώτο χρόνο στο SQ1 της Κίνας «έγραψε» ο George Russell με την Mercedes W17, τον οποίο ακολούθησαν σε επιδόσεις οι Ferrari SF-26 των Lewis Hamilton και Charles Leclerc.

Στην μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Kίνας, που προηγήθηκε της κατατακτήριας διαδικασίας για την σειρά εκκίνησης του αγώνα sprint, oι Mercedes ήταν τα ταχύτερα μονοθέσια. Τον πρώτο χρόνο σημείωσε ο George Russell και τον δεύτερο ο team-mate του Κimi Antonelli, ενώ τα ασημένια βέλη της Στουτγάρδης ακολούθησαν σε επιδόσεις οι δύο McLaren και οι δύο Ferrari.

Όλη η δράση του αγωνιστικού διημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ΑΝΤ1+. O αγώνας θα μεταδοθεί και σε μαγνητοσκόπηση, την Κυριακή στις 16.30, από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Σάββατο 14 Μαρτίου

05.00 Aγώνας sprint ANT1+

09.00 Κατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 15 Μαρτίου

09.00 Αγώνας ANT1+