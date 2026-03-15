F1 – GP Κίνας: Πρώτη νίκη για τον Kimi Antonelli

Δεύτερο συνεχόμενο 1-2 για τις Mercedes W17, παρθενική νίκη του Ιταλού Kimi Antonelli, πρώτο βάθρο με τη Ferrari για τον Lewis Hamilton, εγκατάλειψη για τον Verstappen και τις ΜcLaren…

Οι Mercedes μπορεί να μην απειλήθηκαν επί της ουσίας για το αποτέλεσμα που έφεραν, ωστόσο στο σύνολό του ο αγώνας είχε θέαμα και προσπεράσματα, όπως και μάχες για το βάθρο μεταξύ των οδηγών της Ferrari, που έληξαν με τον Βρετανό πολυπρωταθλητή να φτάνει στο καλύτερό του αποτέλεσμα με τη Scuderia, η οποία στα αρχικά στάδια του αγώνα έδειξε τη γνωστή της δυναμική από την Αυστραλία.

Στη Red Bull το καταστροφικό τριήμερο ολοκληρώθηκε με την εγκατάλειψη του Verstappen και τον Hadjar να αποδίδει το κέρδος των λιγοστών βαθμών για τους Aυστριακούς. Νέα καλή εμφάνιση από τις Alpine, που αυτή τη φορά βαθμολογήθηκαν αμφότερες με τον Gasly στην έκτη και τον Colapinto στην δέκατη θέση, ενώ ο Carlos Sainz με την ένατη θέση στον τερματισμό έφερε τους πρώτους βαθμούς για την ομάδα της Williams.

Στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης τερμάτισε ο Oliver Bearman συνεχίζοντας την βαθμολογική αποκομιδή για την Haas, με τον Liam Lawson να καταλαμβάνει την όγδοη. Απογοήτευση για τους οδηγούς της McLaren, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν τον αγώνα λόγω των προβλημάτων που παρουσίασαν τα μονοθέσιά τους,

Ήταν η πρώτη νίκη στην Formula 1 Ιταλού οδηγού από το Grand Prix Μαλαισίας του 2006, όπου ο Giancarlo Fisichella νίκησε τον αγώνα εκείνο για 43η φορά για τα ιταλικά εθνικά χρώματα, με τη Renault R26 V8.

Oι πολεμικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή έφεραν τελικά την απόφαση για την μη διεξαγωγή των Grand Prix στο Μπαχρέιν και στην Σαουδική Αραβία στις ημερομηνίες που έχουν προγραμματιστεί από την FIA. (12 και 19 Απριλίου 2026). Δεν πρόκειται για ματαίωση, αλλά για την αναμονή καλύτερων ημερών στην φλεγόμενη περιοχή, η οποία όταν και αν προκύψει θα τα μεταθέσει για αργότερα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς.

Eπόμενος αγώνας, το Grand Prix Ιαπωνίας στις 29 Μαρτίου, στην πίστα της Suzuka…

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ OΔΗΓΩΝ

George Russell 51

Κimi Antonelli 47

Charles Leclerc 34

Lewis Hamilton 33

Oliver Bearman 17

Lando Norris 15

Pierre Gasly 9

Max Verstappen 8

Liam Lawson 8

Arvid Lindblad 4

Isack Hadjar 4

Oscar Piastri 3

Carlos Sainz 2

Gabriel Bortoleto 2

Franco Colapinto 1

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 98

Ferrari 67

McLaren 18

Ηaas 17

Red Bull 12

Racing Bulls 12

Alpine 10

Audi 2

Williams 2