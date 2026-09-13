F1 – GP Μαδρίτης: Νικητής ο Kimi Antonelli

Στο πρώτο Grand Prix της Μαδρίτης ο Kimi Antonelli κέρδισε την όγδοη φετινή νίκη του, αυξάνοντας περαιτέρω τη διαφορά του στη βαθμολογία από τους διώκτες του.

Με οκτώ νίκες σε 14 αγώνες, είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο Kimi Antonelli είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού παγκόσμιου τίτλου των οδηγών. Ο ταλαντούχος Ιταλός, με τη βοήθεια και των περιστάσεων του αγώνα, είδε την καρό σημαία του τερματισμού από την πρώτη θέση.

Μαζί του στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν οι Max Verstappen και Lando Norris, ύστερα από την συναρπαστική μάχη που έδωσαν στους τελευταίους γύρους. Ο George Russell, team-mate του Antonelli στην Μercedes, ολοκλήρωσε στην πέμπτη θέση, παίρνοντας και τον ταχύτερο γύρο.

To πρώτο Grand Prix της Μαδρίτης ξεκίνησε χωρίς απρόοπτα και σχεδόν ήσυχα, με τον Lando Norris να εκκινεί από την πρώτη θέση και να μένει εκεί, παίρνοντας και μια διαφορά 5 δλ. από τον δεύτερο Antonelli. Το μόνο που είχε συμβεί, ήταν η εγκατάλειψη του Lewis Hamilton στον 6ο γύρο, από πρόβλημα του μονοθεσίου του.

Όμως, στον 16ο γύρο, ένα καταστροφικό pit stop διάρκειας σχεδόν 12 δλ., έστειλε την McLaren του Βρετανού παγκόσμιου πρωταθλητή του 2025 από την πρώτη στην πέμπτη θέση.

Στη συνέχεια, την πρωτοπορία στον αγώνα ανέλαβε ο Charles Leclerc, έχοντας πίσω του τους Antonelli, Verstappen και Russell. Ως τον 43ο γύρο, ο Lando Norris είχε προσπεράσει τον George Russell, αποσπώντας του την τέταρτη θέση στην κατάταξη. Τελικά, η θέση αυτή κατέληξε στον Charles Leclerc, μετά το pit stop της Ferrari του Μονεγάσκου στον 49ο γύρο.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν (24-26 Σεπτεμβρίου)…

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