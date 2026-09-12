F1 – GP Μαδρίτης: ο Lando Norris στην pole position

O Lando Norris είναι ο οδηγός που σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στη διαδικασία για την pole-position στο πρωτοεμφανιζόμενο Grand Prix στους δρόμους της Μαδρίτης. O αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+.

O Lando Norris με την McLaren MCL40 είναι ο οδηγός που σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στη διαδικασία για την pole-position στο πρωτοεμφανιζόμενο Grand Prix στους δρόμους της Μαδρίτης και θα ξεκινήσει τον αγώνα της Κυριακής (που θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό ANT1+, αλλά και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1) από την πρώτη θέση της σειράς εκκίνησης.

Από την πρώτη σειρά της εκκίνησης θα αρχίσει την προσπάθειά του αύριο και ο Kimi Antonelli, που κατατάχθηκε δεύτερος, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον πάντοτε μαχητικό Max Verstappen. Τις δύο επόμενες θέσεις κατέλαβαν οι Ferrari, που έδειξαν κάποια πράγματα, αλλά έμειναν πίσω στην τελική φάση της διαδικασίας.

George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) και Arvid Lindblad έκλεισαν την πρώτη δεκάδα.

Εκτός δεκάδας από την τελική φάση (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής βρέθηκαν o Pierre Gasly, o Esteban Ocon, τα δύο Audi, o Yuki Tsunoda (Racing Bulls) και ο Alexander Albon (Williams). Ταχύτερος στο Q2 ήταν ο Max Verstappen, με τoν Lewis Hamilton (Ferrari) στην τρίτη θέση τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Kimi Antonelli στην δεύτερη.

Στο Q1 εκτός συνέχειας έμειναν o Carlos Sainz (Williams), ο Oliver Bearman (Haas), οι δύο Cadillac και οι δύο Aston Martin. Ταχύτερος ήταν o George Russell, με την Mercedes του Kimi Antonelli και τη Red Bull του Liam Lawson (που εξακολουθεί να εντυπωσιάζει) να τον ακολουθούν.