F1 – GP Monaco: η pole-position στον Kimi Antonelli

Για πέμπτη φορά στους έξι αγώνες που έχουν διεξαχθεί για το φετινό πρωτάθλημα της Formula, o Kimi Antonelli κατακτά την pole-position, αυτή τη φορά στο πριγκιπάτο του Monaco.

H τρίτη περίοδος (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για την πρώτη θέση της σειράς εκκίνησης του αγώνα στο πριγκιπάτο του Μonaco, ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες της φετινής χρονιάς. Δύο λεπτά πριν τη λήξη της, ο Charles Leclerc έφερε την Ferrari SF26 στην κορυφή των χρόνων, όμως αμέσως μετά ο Max Verstappen κατόρθωσε να τον ξεπεράσει. Ωστόσο, ο Kimi Antonelli στο τελευταίο πέρασμά του κατέκτησε την πέμπτη του pole-position για το 2026 και θα ξεκινήσει αύριο τον αγώνα του από την πρώτη θέση.

Τρίτος στη μάχη της pole-position αναδείχθηκε ο Lewis Hamilton ύστερα από μια ακόμη θαυμάσια εμφάνιση, ενώ ο Μονεγάσκος team-mate του στην προσπάθειά του να επανακτήσει την pole-position στον χρόνο που του απέμενε χτύπησε την Ferrari του στις μπαριέρες.

Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto, Lindblad & Bortoleto δεν προκρίθηκαν στο Q3, στο οποίο ο Max Verstappen ήταν ταχύτερων όλων, με τον Kimi Antonelli και τον Isack Hadjar να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Παρά την πρόκρισή του στο Q2, o Gabriel Bortoleto (Audi) δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε αυτό, καθώς δύο λεπτά πριν τη λήξη του Q1 χτύπησε το μονοθέσιό του στις μπαριέρες και δεν συνέχισε την προσπάθειά του. Ocon, Perez, Bearman, Bottas, Alonso & Stroll έμειναν έξω από το Q2, στον οποίο πρώτο χρόνο έκανε ο Charles Leclerc, με τον Max Verstappen και τον Kimi Antonelli να τον ακολουθούν.

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Κυριακή 7 Ioυνίου

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