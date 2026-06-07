F1 –GP Monaco: Πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τον Αntonelli

Πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τον Kimi Antonelli, αυτή τη φορά στο πριγκιπάτο του Μonaco. Δεύτερος ο Lewis Hamilton, τρίτος ο Isack Hadjar, εγκατάλειψη για τους Max Verstappen, Lando Νοrris και Charles Leclerc.
Ήταν μια εύκολη νίκη για τον Kimi Antonelli, η πέμπτη συνεχόμενη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την Mercedes, η οποία διεύρυνε περαιτέρω τη βαθμολογική του διαφορά από τον George Russell, βασικό ανταγωνιστή του για τον τίτλο των οδηγών έτσι όπως έρχονται τα πράγματα. Ο νεαρός Ιταλός, που ξεκίνησε από την pole-position, έμεινε στην πρώτη θέση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, στην εκκίνηση του οποίου η απώλεια ισχύος της Red Bull με τον κινητήρα της Ford, οδήγησε τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen σε πρόωρη εγκατάλειψη. Στο μέσον του αγώνα στο πριγκιπάτο, βρέθηκε εκτός και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Lando Norris, εξαιτίας προβλήματος που παρουσίασε το μονοθέσιο της McLaren.
Ο φετινός αγώνας χαρακτηρίστηκε από τις ποινές διάρκειας πέντε δευτερολέπτων, που επιβλήθηκαν για διάφορους λόγους σε αρκετούς οδηγούς, George Russell, Lewis Hamilton, Sergio Perez και Pierre Gasly μεταξύ αυτών.
Στον 61o γύρο ο ήσυχος μέχρι τότε αγώνας στους δρόμους του Μόντε Κάρλο άλλαξε μορφή, με το χτύπημα της Aston Martin του Lance Stroll στο διαφημιστικό πάνελ της Louis Vuitton και την είσοδο στην πίστα του safety car. Στον 68o γύρο και με το αυτοκίνητο ασφαλείας να έχει φύγει, ο διπλά άτυχος Charles Leclerc (του συνέβη και χθες, στο Q3) χτύπησε τη Ferrari στο ίδιο σημείο και εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα να χαθεί ένα πολύ πιθανό διπλό βάθρο για τη Scuderia.
To αυτοκίνητο ασφαλείας μπήκε για δεύτερη φορά στην πίστα και στη συνέχεια ο αγώνας διακόπηκε, για αρκετή ώρα. Στη δεύτερη εκκίνηση ο Kimi Antonelli δεν δυσκολεύτηκε να παραμείνει πρώτος, μέχρι τον τερματισμό. Ο team-mate του George Russell, με τη συνδρομή της ποινής των πέντε δευτερολέπτων, έμεινε εκτός βαθμών. Δεύτερος τερμάτισε ο Lewis Hamilton και τρίτος ο Isack Hadjar (δεύτερο βάθρο καριέρας) με την Red Bull. Οι πρώτος βαθμός για την Cadillac, φέρνει μια νότα αισιοδοξίας στην αμερικανική ομάδα.
Eπόμενος αγώνας το Circuit de Catalunya στις 14 Ιουνίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ
Kimi Antonelli 156
Lewis Hamilton 90
George Russell 88
Charles Leclerc 75
Oscar Piastri 60
Lando Norris 58
Max Verstappen 43
Isack Hadjar 29
Liam Lawson 26
Pierre Gasly 28
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Mercedes 244
Ferrari 165
McLaren 118
Red Bull 72
Alpine 41
Racing Bulls 39
Haas 21
Williams 11
Audi 2
Cadillac 1
Aston Martin 0