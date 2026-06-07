F1 –GP Monaco: Πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τον Αntonelli

Πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τον Kimi Antonelli, αυτή τη φορά στο πριγκιπάτο του Μonaco. Δεύτερος ο Lewis Hamilton, τρίτος ο Isack Hadjar, εγκατάλειψη για τους Max Verstappen, Lando Νοrris και Charles Leclerc.

Ήταν μια εύκολη νίκη για τον Kimi Antonelli, η πέμπτη συνεχόμενη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την Mercedes, η οποία διεύρυνε περαιτέρω τη βαθμολογική του διαφορά από τον George Russell, βασικό ανταγωνιστή του για τον τίτλο των οδηγών έτσι όπως έρχονται τα πράγματα. Ο νεαρός Ιταλός, που ξεκίνησε από την pole-position, έμεινε στην πρώτη θέση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, στην εκκίνηση του οποίου η απώλεια ισχύος της Red Bull με τον κινητήρα της Ford, οδήγησε τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen σε πρόωρη εγκατάλειψη. Στο μέσον του αγώνα στο πριγκιπάτο, βρέθηκε εκτός και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Lando Norris, εξαιτίας προβλήματος που παρουσίασε το μονοθέσιο της McLaren.

Ο φετινός αγώνας χαρακτηρίστηκε από τις ποινές διάρκειας πέντε δευτερολέπτων, που επιβλήθηκαν για διάφορους λόγους σε αρκετούς οδηγούς, George Russell, Lewis Hamilton, Sergio Perez και Pierre Gasly μεταξύ αυτών.

Στον 61o γύρο ο ήσυχος μέχρι τότε αγώνας στους δρόμους του Μόντε Κάρλο άλλαξε μορφή, με το χτύπημα της Aston Martin του Lance Stroll στο διαφημιστικό πάνελ της Louis Vuitton και την είσοδο στην πίστα του safety car. Στον 68o γύρο και με το αυτοκίνητο ασφαλείας να έχει φύγει, ο διπλά άτυχος Charles Leclerc (του συνέβη και χθες, στο Q3) χτύπησε τη Ferrari στο ίδιο σημείο και εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα να χαθεί ένα πολύ πιθανό διπλό βάθρο για τη Scuderia.

To αυτοκίνητο ασφαλείας μπήκε για δεύτερη φορά στην πίστα και στη συνέχεια ο αγώνας διακόπηκε, για αρκετή ώρα. Στη δεύτερη εκκίνηση ο Kimi Antonelli δεν δυσκολεύτηκε να παραμείνει πρώτος, μέχρι τον τερματισμό. Ο team-mate του George Russell, με τη συνδρομή της ποινής των πέντε δευτερολέπτων, έμεινε εκτός βαθμών. Δεύτερος τερμάτισε ο Lewis Hamilton και τρίτος ο Isack Hadjar (δεύτερο βάθρο καριέρας) με την Red Bull. Οι πρώτος βαθμός για την Cadillac, φέρνει μια νότα αισιοδοξίας στην αμερικανική ομάδα.

Eπόμενος αγώνας το Circuit de Catalunya στις 14 Ιουνίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 156

Lewis Hamilton 90

George Russell 88

Charles Leclerc 75

Oscar Piastri 60

Lando Norris 58

Max Verstappen 43

Isack Hadjar 29

Liam Lawson 26

Pierre Gasly 28

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 244

Ferrari 165

McLaren 118

Red Bull 72

Alpine 41

Racing Bulls 39

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Cadillac 1

Aston Martin 0