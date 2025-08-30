F1 – GP Ολλανδίας: Ο Οscar Piastri στην pole

Ένα ακόμη «1-2» για την McLaren στη διαδικασία της pole-position, αυτή τη φορά στην πίστα του Zandvoort στην Ολλανδία, με τον Oscar Piastri να υπερισχύει του Lando Norris ελάχιστη διαφορά.

Ήταν αναμενόμενο, έγινε και πράξη, με τις McLaren να φθάνουν στο «1-2», με τον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή να καταλαμβάνει την τρίτη θέση και την ευχάριστη έκπληξη της ημέρας, τον Hadjar της Racing Bulls, να εγκαθίσταται στη δεύτερη σειρά του grid για πρώτη φορά στην καριέρα του. Aκολούθησαν ο George Russell της Mercedes, οι δύο Ferrari, o Lawson με τη δεύτερη Racing Bulls, ο πολύ καλός στην Ολλανδία Carlos Sainz με τη Williams και ο αναπτερωμένος Alonso με την Aston Martin.

Eκτός τελικής δεκάδας έμειναν οι Antonelli (Mercedes), Tsunoda (Red Bull), Bortoleto (Kick Sauber), Gasly (Alpin) και Albon (Williams). Τον πρώτο χρόνο στο Q2 σημείωσε ο Oscar Piastri και τον δεύτερο ο Max Verstappen.

Νωρίτερα, εκτός συνέχειας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Colapinto (Alpine), Hulkenberg (Kick Sauber), Ocon (Haas), Bearman (Haas) και Stroll (Aston Martin). O τελευταίος είχε και μια θεαματική έξοδο, ενώ τον πρώτο χρόνο στο Q1 «έγραψε» ο Lando Norris και τον δεύτερο ο George Russell (Mercedes).

Το Grand Prix Ολλανδίας, όπως και όλοι οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

GP OΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Κυριακή 31 Αυγούστου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ 16:30 ANT1

Toν αγώνα μπορείτε επίσης να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/