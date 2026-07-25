F1 – GP Ουγγαρίας: o Lando Norris στην pole position

O Lando Norris κατέκτησε την pole position για το GP Ουγγαρίας την τελευταία στιγμή, με μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου διαφορά από τον Lewis Hamilton. Τρίτος κατατάχθηκε ο Charles Leclerc, τέταρτος ύστερα από αρκετό καιρό ο Kimi Antonelli.

Ήταν μια «αιφνιδιαστική» pole position, που μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα φαινόταν πως θα καταλήξει στον Lewis Hamilton, με ένα λαμπερό «1-2» να προδιαγράφεται για τη Ferrari. Όμως, ο Βρετανός πολυπρωταθλητής δεν τα πήγε καλά στην τελευταία του προσπάθεια, με αποτέλεσμα ο Lando Norris να κερδίσει την pole position για πρώτη φορά στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Lewis Hamilton και ο Kimi Antonelli κινδυνεύουν με ποινή για παράβαση επί της διαδικασίας.

Για τον Max Verstappen τα πράγματα επίσης δεν πήγαν καλά, καθώς έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του σε μια στραβοτιμονιά, επηρεάζοντας αρνητικά την προσπάθεια των υπολοίπων. Ένας ακόμη που δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο Q3, ήταν ο George Russell.

Εκτός δεκάδας από την τελική φάση (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής βρέθηκαν oι δύο Alpine, η Haas του Esteban Ocon, ο Fernando Alonso, o Liam Lawson και ο Gabriel Bortoletto. Ευχάριστη έκπληξη εκ νέου, με την πρόκριση του Nico Huljenberg (Audi) στο Q2. Ταχύτερος στο Q2 ήταν ο Lando Norris, με τους Charles Leclerc και Lewis Hamilton στη δεύτερη και στην τρίτη θέση.

Στο Q1 εκτός συνέχειας έμειναν οι δύο Williams, η Haas του Oliver Bearman, οι δύο Cadillac και η Aston Martin του Lance Stroll. Eυχάριστη έκπληξη η επίδοση του Fernando Alonso με την άλλη Aston Martin, η οποία τον έστειλε πανάξια στο Q2. Ταχύτερος ήταν o Lando Norris, με τη Red Bull του Μax Verstappen και την Mercedes του Kimi Antonelli να τον ακολουθούν.

O αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον συνδρομητικό ΑΝΤ1+ την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 16:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 204

Lewis Hamilton 159

George Russell 154

Charles Leclerc 126

Lando Norris 103

Oscar Piastri 92

Max Verstappen 91

Isack Hadjar 60

Pierre Gasly 42

Liam Lawson 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 358

Ferrari 285

McLaren 195

Red Bull 151

Alpine 61

Racing Bulls 61

Haas 21

Williams 11

Audi 10

Aston Martin 1

Cadillac 0