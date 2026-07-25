F1 – GP Ουγγαρίας: o Lando Norris στην pole position

O Lando Norris κατέκτησε την pole position για το GP Ουγγαρίας την τελευταία στιγμή, με μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου διαφορά από τον Lewis Hamilton. Τρίτος κατατάχθηκε ο Charles Leclerc, τέταρτος ύστερα από αρκετό καιρό ο Kimi Antonelli.
Ήταν μια «αιφνιδιαστική» pole position, που μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα φαινόταν πως θα καταλήξει στον Lewis Hamilton, με ένα λαμπερό «1-2» να προδιαγράφεται για τη Ferrari. Όμως, ο Βρετανός πολυπρωταθλητής δεν τα πήγε καλά στην τελευταία του προσπάθεια, με αποτέλεσμα ο Lando Norris να κερδίσει την pole position για πρώτη φορά στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Lewis Hamilton και ο Kimi Antonelli κινδυνεύουν με ποινή για παράβαση επί της διαδικασίας.
Για τον Max Verstappen τα πράγματα επίσης δεν πήγαν καλά, καθώς έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του σε μια στραβοτιμονιά, επηρεάζοντας αρνητικά την προσπάθεια των υπολοίπων. Ένας ακόμη που δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο Q3, ήταν ο George Russell.
Εκτός δεκάδας από την τελική φάση (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής βρέθηκαν oι δύο Alpine, η Haas του Esteban Ocon, ο Fernando Alonso, o Liam Lawson και ο Gabriel Bortoletto. Ευχάριστη έκπληξη εκ νέου, με την πρόκριση του Nico Huljenberg (Audi) στο Q2. Ταχύτερος στο Q2 ήταν ο Lando Norris, με τους Charles Leclerc και Lewis Hamilton στη δεύτερη και στην τρίτη θέση.
Στο Q1 εκτός συνέχειας έμειναν οι δύο Williams, η Haas του Oliver Bearman, οι δύο Cadillac και η Aston Martin του Lance Stroll. Eυχάριστη έκπληξη η επίδοση του Fernando Alonso με την άλλη Aston Martin, η οποία τον έστειλε πανάξια στο Q2. Ταχύτερος ήταν o Lando Norris, με τη Red Bull του Μax Verstappen και την Mercedes του Kimi Antonelli να τον ακολουθούν.
O αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον συνδρομητικό ΑΝΤ1+ την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 16:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ
Kimi Antonelli 204
Lewis Hamilton 159
George Russell 154
Charles Leclerc 126
Lando Norris 103
Oscar Piastri 92
Max Verstappen 91
Isack Hadjar 60
Pierre Gasly 42
Liam Lawson 39
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Mercedes 358
Ferrari 285
McLaren 195
Red Bull 151
Alpine 61
Racing Bulls 61
Haas 21
Williams 11
Audi 10
Aston Martin 1
Cadillac 0