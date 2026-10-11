F1-GP Σιγκαπούρης: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Verstappen

Άνετη νίκη του Max Verstappen στη Σιγκαπούρη, με τον Charles Leclerc να τερματίζει δεύτερος και τον Kimi Antonelli να κλείνει την τριάδα του βάθρου των νικητών.

H Red Bull βρίσκεται και επίσημα σε ανοδική πορεία, μετά και τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Max Verstappen, αυτή τη φορά στην ιδιαίτερη νυχτερινή ατμόσφαιρα της Σιγκαπούρης. Ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, κάτοχος και της pole-position, αλλά και νικητής του αγώνα sprint το Σάββατο, δεν απειλήθηκε καθόλου στη διάρκεια του Grand Prix. Παράλληλα, ο συνεργατικός κινητήρας της Red Bull με τη Ford, δείχνει πια ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Στον 33o γύρο ο Max Verstappen μπήκε στα pits για αλλαγή ελαστικών και στην επιστροφή του στην πίστα ήταν και πάλι πρώτος. Μέχρι τότε ο George Russell, που είχε ξεκινήσει τελευταίος, είχε καταφέρει να φτάσει στην έβδομη θέση. Λίγο νωρίτερα επισκέφθηκαν τα pits και οι McLaren, επιστρέφοντας στην πέμπτη και στην έκτη θέση, αφήνοντας στη Ferrari τις δύο θέσεις στο βάθρο των νικητών.

Ο επικεφαλής της βαθμολογίας και φαβορί πλέον για την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου των οδηγών, έκανε ένα ήσυχο αγώνα στην τέταρτη θέση. Στον 39ο γύρο, με καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, σχεδόν όλοι οι οδηγοί μπήκαν στα pits για αλλαγή ελαστικών. Μετά από αυτό οι Ferrari διατήρησαν τις δύο θέσεις στο βάθρο, ο Antonelli βρέθηκε πέμπτος, ο Russell δέκατος και οι McLaren στην τέταρτη και στην έκτη θέση.

Στον 47o γύρο ο George Russell προσπέρασε τον Pierre Gasly και ανέβηκε στην ένατη θέση. Στο μεταξύ, ο Charles Leclerc μείωνε τη διαφορά του από τον Verstappen, ενώ ο Lando Norris απειλούσε τον Hamilton για την τρίτη θέση. Όμως, ένα λάθος του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2025 έγινε αιτία να χάσει τη θέση του από τον Antonelli, που ανέβηκε τέταρτος. Στη συνέχεια, ο νεαρός επίδοξος παγκόσμιος πρωταθλητής πέρασε τον Hamilton και βρέθηκε στην τρίτη θέση του βάθρου των νικητών, ενώ ο Norris έστειλε τον Βρετανό οδηγό της Ferrari στην πέμπτη θέση.

Στους τελευταίους τρεις γύρους, ο Hamilton απέκρουσε με επιτυχία την επίθεση του Piastri, που σκοπό είχε την αρπαγή της πέμπτης θέσης. Lawson, Hulkenberg, Russell και Hadjar συμπλήρωσαν τις βαθμολογήσιμες θέσεις, από την έβδομη έως την δέκατη.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix του Austin, στις 25 Οκτωβρίου.