F1 – GP Σιγκαπούρης: Nικητής ο George Russell – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η McLaren

Έξη αγώνες πριν τη λήξη του φετινού πρωταθλήματος, η McLaren κατέκτησε στη Σιγκαπούρη τον παγκόσμιο τίτλο των κατασκευαστών για δέκατη φορά στην ιστορία της, σε ένα μάλλον ήσυχο αγώνα, με δίκαιο νικητή τον George Russell.

Aπό τα πρώτα μέτρα του αγώνα αμέσως μετά την εκκίνηση, ο Lando Norris με μια αποφασιστική κίνηση προσπέρασε τον Oscar Piastri, team-mate του και ανταγωνιστή για τον τίτλο των οδηγών, προκαλώντας ελαφρή ζημιά στην εμπρός αεροτομή του, αλλά και στην πίσω αεροτομή του Αυστραλού πιλότου της McLaren (oι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν και το θεώρησαν αγωνιστικό).

Στις δύο πρώτες θέσεις δεν υπήρξαν αλλαγές, ο Russell ανέλαβε από την αρχή τα ηνία του αγώνα, με τον Verstappen να τον ακολουθεί. Ο Οscar Piastri συνέχισε να διαμαρτύρεται στην ενδοεπικοινωνία με την ομάδα επί αρκετούς γύρους για τη συμπεριφορά του Lando Norris, με τον ομογάλακτό του στη McLaren να βρίσκεται στην τρίτη θέση προσπαθώντας να φτάσει την Red Bull του Max Verstappen.

Mια ωραία «μάχη» εξελίχθηκε στον 37ο γύρο, μεταξύ του Fernando Alonso (Aston Martin) και του Isack Hadjar (Racing Bulls), ευχαριστώντας τους θεατές. Δέκα γύρους πριν την καρό σημαία, ο Norris άρχισε να πιέζει τον Verstappen για να του αποσπάσει την δεύτερη θέση και να μειώσει περαιτέρω τη βαθμολογική του διαφορά από τον Piastri, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η λήξη του αγώνα βρήκε τους ανθρώπους της McLaren να πανηγυρίζουν την κατάκτηση ενός ακόμη παγκόσμιου πρωταθλήματος, του δεύτερου συνεχόμενου της νέας εποχής της. O George Russell κατέκτησε στη Σιγκαπούρη την πέμπτη νίκη της σταδιοδρομίας του στην F1, με το βάθρο των νικητών να συμπληρώνουν οι Verstappen και Norris.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο αγχωμένος στους τελευταίους αγώνες Oscar Piastri, εμπρός από τον Kimi Antonelli και τις δύο Ferrari, που για μια ακόμη φορά έμειναν στη μετριότητα. Αlonso (Aston Martin), Bearman (Haas) και Sainz (Williams) συμπλήρωσαν την βαθμολογούμενη δεκάδα…

Επόμενος αγώνας, το Circuit of the Americas στο Austin, στις 19 Οκτωβρίου…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ 10 ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

1 Oscar Piastri 336

2 Lando Norris 314

3 Max Verstappen 273

4 George Russell 237

5 Charles Leclerc 173

6 Lewis Hamilton 127

7 Kimi Antonelli 88

8 Alexander Albon 70

9 Isack Hadjar 39

10 Niko Hulkenberg 37

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

1 McLaren 650

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 Red Bull 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20