F1 – GP Σιγκαπούρης: Ο George Russell στην pole

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή εκκίνηση του GP Σιγκαπούρης στις τρεις το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), το οποίο θα μεταδοθεί απευθείας και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1. Ο Russell ήταν ο ταχύτερος σήμερα, αλλά θα έχει στην πρώτη σειρά τον Verstappen, ο οποίος ασφαλώς θα επιχειρήσει να κερδίσει αγώνα για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Πίσω τους θα βρίσκεται ο Oscar Piastri, που θα ξεκινήσει δύο θέσεις μπροστά από τον team-mate του και ανταγωνιστή του για τον παγκόσμιο τίτλο των οδηγών Lando Norris. Στη δεύτερη σειρά θα παραταχθεί επίσης ο πολύ καλός στην κατατακτήρια διαδικασία Kimi Antonelli της Mercedes, με τις Ferrari να εκκινούν από την έκτη και την έβδομη θέση.

Όγδοος αναδείχθηκε ο Isack Hadjar της Racing Bulls, συνεχίζοντας ένα σερί επιτυχημένων εμφανίσεων που υπόσχονται πολλά για το μέλλον του. Στις δύο επόμενες θέσεις της πρώτης δεκάδας (ένατη και δέκατη) κατατάχθηκαν ο Oliver Bearman της Haas και ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Fernando Alonso με την Aston Martin.

Eκτός Q3 έμειναν οι Hulkenberg (Kick Sauber), Albon (Williams), Sainz (Williams), Lawson (Racing Bulls) και Tsunoda (Red Bull). Τον πρώτο χρόνο στο Q2 σημείωσε ο George Russell (Mercedes) και τον δεύτερο ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen (Red Bull). Τρίτος ταχύτερος ήταν ο Kimi Antonelli της Mercedes.

Λίγο νωρίτερα, εκτός συνέχειας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Bortoleto (Kick Sauber), Stroll (Aston Martin), Colapinto (Alpine), Ocon (Haas) και Gasly (Alpine). Tον πρώτο χρόνο στο Q1 του Baku «έγραψε» ο Lewis Hamilton με την Ferrari SF-25 και τον δεύτερο ο oδηγός της Mercedes George Russell. Tρίτος ταχύτερος αναδείχθηκε ο διεκδικητής του παγκόσμιου τίτλου των οδηγών Lando Norris με την McLaren MCL39.

Όλη η δράση από τον αγώνα στη Σιγκαπούρη, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚH ΜΕΤΑΔΟΣH

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

15:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ και ANT1

Toν αγώνα μπορείτε επίσης να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

