F1 – GP Σιγκαπούρης: Ο Max Verstappen νικητής στο sprint

O Max Verstappen κέρδισε τον περιπετειώδη αγώνα sprint της Σιγκαπούρης, που διεξήχθη με κύριο πρωταγωνιστή τον καιρό. Οι Ferrari «έκλεισαν» την πρώτη τριάδα, με τους Hamilton & Leclerc αντίστοιχα.

Eκκίνηση με καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας για τον αγώνα sprint είχαμε στην Σιγκαπούρη, ύστερα από 30 σχεδόν λεπτά καθυστέρησης της διαδικασίας λόγω της βροχής. Με την έναρξη του αγώνα ο Russell προσπέρασε τον Verstappen, όμως στον δεύτερο γύρο μια έξοδος από οδηγικό του λάθος τον ανάγκασε να εγκαταλείψει. Το αυτοκίνητο ασφαλείας μπήκε για δεύτερη φορά στην πίστα.

Στη συνέχεια Colapinto (Alpine), Hadjar (Red Bull), Perez (Cadillac) και Stroll (Aston Martin) προστέθηκαν, λόγω των συνθηκών στην πίστα, στους εγκαταλείψαντες οδηγούς. Στον όγδοο γύρο, συνέβη με το ίδιο με τους Bortoleto & Bottas. Το safety cars αποσύρθηκε στον έκτο γύρο, αφήνοντας τον αγώνα να εξελιχθεί, με τον Μax Verstappen να προηγείται και τις Ferrari να τον ακολουθούν.

Με την κατάσταση της πίστας να μην επιτρέπει και πολλά πράγματα, αλλά και να μη συγχωρεί τα όποια λάθη, ο αγώνας sprint δεν άλλαξε ροή ως τον τερματισμό. Έτσι, ο Max κέρδισε για 14η φορά στην καριέρα του στην F1 αγώνα sprint. Πίσω από τις Ferrari, στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση, θα ολοκλήρωναν τους 20 γύρους της διαδικασίας οι McLaren.

Όμως, στον τελευταίο γύρο οι οδηγοί της κατάφεραν να συγκρουστούν μεταξύ τους, με συνέπεια την εγκατάλειψη του Piastri και την κατρακύλα του Norris στην όγδοη θέση. Μετά από αυτό, ο Kimi Antonelli ανέβηκε στην τέταρτη θέση, αυξάνοντας περαιτέρω τη βαθμολογική διαφορά του από τον Russell. Lawson, Bearman & Hulkenberg συμπλήρωσαν τις θέσεις από την πέμπτη ως την έβδομη.

Η συνέχεια θα δοθεί στις 4 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, με την κατατακτήρια διαδικασία για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής.

OΔΗΓΟΙ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

Antonelli 325

Russell 236

Hamilton 221

Leclerc 197

Verstappen 196

Norris 189

Piastri 128

Hadjar 96

Lawson 69

Gasly 41

OMΑΔΕΣ

Mercedes 561

Ferrari 418

McLaren 317

Red Bull 306

Racing Bulls 94

Alpine 68

Haas 30

Audi 19

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0