F1 – GP Σιγκαπούρης: Ο Max Verstappen νικητής στο sprint

O Max Verstappen κέρδισε τον περιπετειώδη αγώνα sprint της Σιγκαπούρης, που διεξήχθη με κύριο πρωταγωνιστή τον καιρό. Οι Ferrari «έκλεισαν» την πρώτη τριάδα, με τους Hamilton & Leclerc αντίστοιχα.
Eκκίνηση με καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας για τον αγώνα sprint είχαμε στην Σιγκαπούρη, ύστερα από 30 σχεδόν λεπτά καθυστέρησης της διαδικασίας λόγω της βροχής. Με την έναρξη του αγώνα ο Russell προσπέρασε τον Verstappen, όμως στον δεύτερο γύρο μια έξοδος από οδηγικό του λάθος τον ανάγκασε να εγκαταλείψει. Το αυτοκίνητο ασφαλείας μπήκε για δεύτερη φορά στην πίστα.
Στη συνέχεια Colapinto (Alpine), Hadjar (Red Bull), Perez (Cadillac) και Stroll (Aston Martin) προστέθηκαν, λόγω των συνθηκών στην πίστα, στους εγκαταλείψαντες οδηγούς. Στον όγδοο γύρο, συνέβη με το ίδιο με τους Bortoleto & Bottas. Το safety cars αποσύρθηκε στον έκτο γύρο, αφήνοντας τον αγώνα να εξελιχθεί, με τον Μax Verstappen να προηγείται και τις Ferrari να τον ακολουθούν.
Με την κατάσταση της πίστας να μην επιτρέπει και πολλά πράγματα, αλλά και να μη συγχωρεί τα όποια λάθη, ο αγώνας sprint δεν άλλαξε ροή ως τον τερματισμό. Έτσι, ο Max κέρδισε για 14η φορά στην καριέρα του στην F1 αγώνα sprint. Πίσω από τις Ferrari, στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση, θα ολοκλήρωναν τους 20 γύρους της διαδικασίας οι McLaren.
Όμως, στον τελευταίο γύρο οι οδηγοί της κατάφεραν να συγκρουστούν μεταξύ τους, με συνέπεια την εγκατάλειψη του Piastri και την κατρακύλα του Norris στην όγδοη θέση. Μετά από αυτό, ο Kimi Antonelli ανέβηκε στην τέταρτη θέση, αυξάνοντας περαιτέρω τη βαθμολογική διαφορά του από τον Russell. Lawson, Bearman & Hulkenberg συμπλήρωσαν τις θέσεις από την πέμπτη ως την έβδομη.
Η συνέχεια θα δοθεί στις 4 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, με την κατατακτήρια διαδικασία για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής.
OΔΗΓΟΙ
ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ
Antonelli 325
Russell 236
Hamilton 221
Leclerc 197
Verstappen 196
Norris 189
Piastri 128
Hadjar 96
Lawson 69
Gasly 41
OMΑΔΕΣ
Mercedes 561
Ferrari 418
McLaren 317
Red Bull 306
Racing Bulls 94
Alpine 68
Haas 30
Audi 19
Williams 12
Aston Martin 7
Cadillac 0