F1 – GP Σιγκαπούρης: O Oscar Piastri μάλλον θύμωσε πολύ…

Ο Oscar Piastri φάνηκε να αποσυνδέει τον ασύρματο στο μονοθέσιό του τη στιγμή που ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren Racing τον ευχαριστούσε για την προσπάθειά του στο GP Σιγκαπούρης και για συμβολή του στην πρόωρη κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου των κατασκευαστών. Το Grand Prix Σιγκαπούρης ήταν ένας αγώνας με αντιφατικά συναισθήματα για τον Αυστραλό διεκδικητή του παγκόσμιου τίτλου των οδηγών, με την ομάδα με έδρα το Woking να κατακτά το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα κατασκευαστών Formula 1 κάτω από τα φώτα του Marina Bay Street Circuit. Ωστόσο, το περιστατικό στον πρώτο γύρο με τον Lando Norris άφησε τον εννέα φορές νικητή σε Grand Prix να τερματίσει τέταρτος, πίσω από τον team mate του και αντίπαλό του για τον τίτλο των οδηγών.

Ο Βρετανός οδηγός έβαλε το αυτοκίνητό του στο εσωτερικό της τρίτης στροφής του πρώτου γύρου, καταλήγοντας σε ακούσια επαφή με το Red Bull του Max Verstappen που βρισκόταν μπροστά του. Αυτή η επαφή τον έσπρωξε προς τον Piastri και τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.

Ο Oscar εξέφρασε την απογοήτευσή του μετά τη σύγκρουση, επικοινωνώντας με τον ασύρματο της ομάδας για να αμφισβητήσει τις ενέργειες του Βρετανού οδηγού. Ωστόσο, οι αγωνοδίκες έκριναν πως πρόκειται για αγωνιστικό συμβάν και οι δύο οδηγοί δεν άλλαξαν θέσεις στους οδηγούς μέχρι τη σημαία τερματισμού.

Ο Oscar Piastri, ο οποίος περιμένει να γίνουν εσωτερικές συζητήσεις μετά το περιστατικό, βρίσκεται 22 βαθμούς μπροστά από τον Lando Norris στην κατάταξη των οδηγών, με έξι γύρους να απομένουν για τη λήξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Η αντίδρασή του στο τέλος του αγώνα, διακρίνεται σε ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο αυτοκίνητο του 24χρονου οδηγού της McLaren δείχνει τον Piastri να αποσυνδέει το τιμόνι του MCL39 του, ενώ ο Brown βρίσκεται στη μέση μιας πρότασης.