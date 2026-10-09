F1 – GP Σιγκαπούρης: o Verstappen στην pole-position για το sprint του Σαββάτου

Aκόμη μια pole position για τον Max Verstappen, αυτή τη φορά για τον αγώνα sprint του Σαββάτου στη Σιγκαπούρη, με τους George Russell Charles Leclerc να εκκινούν από την δεύτερη και την τρίτη θέση.

Πίσω από τους τρεις πρώτους της χρονομετρημένης διαδικασίας για το sprint του Σαββάτου (Verstappen, Russell, Leclerc) ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους οι δύο McLaren, τις οποίες ακολούθησε ο Lewis Hamilton. Το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος οδηγών, ο Kimi Antonelli, κατατάχθηκε στην έβδομη θέση. Lawson, Hadjar & Gasly έκλεισαν μια πολύ ενδιαφέρουσα δεκάδα.

Στη δεύτερη φάση της κατατακτήριας δοκιμασίας (SQ2), που ξεκίνησε με χρονική καθυστέρηση, οι Ferrari είχαν τον πρώτο λόγο σε επιδόσεις, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις, με τους Leclerc και Hamilton αντίστοιχα. Τρίτος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Lamndo Norris. Εκτός τελικής δεκάδας (SQ3) έμειναν τα Audi, οι Haas, ο Franco Colapinto με την Alpine και ο Fernando Alonso με την Aston Martin.

H πρώτη περίοδος της διαδικασίας (SQ1) αποδείχθηκε περιπετειώδης λίγο πριν το τέλος της, καθώς είχαμε διακοπή με κόκκινη σημαία από θραύσματα που άφησε στην πίστα της Marina bay η Cadillac του Sergio Perez, σε μια άτυχη στιγμή του Μεξικανού οδηγού. Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα η Aston Martin προκρίθηκε στο SQ2, αν και αυτή τη φορά ο Lance Stroll δεν κατάφερε να πλαισιώσει σε αυτό τον Ισπανό συνάδελφό του. Πρώτο χρόνο στο στάδιο αυτό έκανε ο Verstappen, ακολουθούμενος από τους Russell και Hamiton. Εκτός συνέχειας έμειναν oι Williams, οι Cadillac, ο Stroll και ο Lindblad της Racing Bulls.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα διεξαχθεί ο αγώνας sprint και τέσσερις ώρες αργότερα θα ακολουθήσει η κατατακτήρια διαδικασία για το Grand Prix της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, το οποίο θα εκκινήσει στις τρεις το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι ΑΝΤ1+, αλλά και από τον προσβάσιμο σε όλους ΑΝΤ1.

OΔΗΓΟΙ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

Antonelli 320

Russell 236

Hamilton 214

Leclerc 191

Verstappen 188

Norris 188

Piastri 128

Hadjar 96

Lawson 65

Gasly 41

OMΑΔΕΣ

Mercedes 556

Ferrari 405

McLaren 316

Red Bull 298

Racing Bulls 90

Alpine 68

Haas 27

Audi 17

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0