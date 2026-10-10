F1 – GP Σιγκαπούρης: O Verstappen στην pole-position για τον αγώνα της Κυριακής

Συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις των τελευταίων αγώνων, ο Max Verstappen κέρδισε με τη Red Bull στη Σιγκαπούρη την 50η pole-position της καριέρας του, ακολουθούμενος από τις Ferrari των Leclerc & Ηamilton αντίστοιχα.

Παραμένοντας στις καλές εμφανίσεις των τελευταίων αγώνων, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen κέρδισε με τη Red Bull στη Σιγκαπούρη την πεντηκοστή pole-position της σταδιοδρομίας του στην Formula 1, ακολουθούμενος από τις Ferrari SF-26 των Charles Leclerc & Lewis Ηamilton αντίστοιχα.

Οι Mercedes -Benz βρέθηκαν μακριά από τη διεκδίκηση της ταχύτερης επίδοσης στη Σιγκαπούρη, με τον Kimi Αntonelli του «αστεριού» της Στουτγάρδης να κατατάσσεται τέταρτος (όπως είναι γνωστό ο George Russell θα ξεκινήσει τον αγώνα του από την τελευταία θέση). Όσο για τις McLaren, στην εκκίνηση θα καταλάβουν την τρίτη σειρά.

Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν τα δύο Audi (Hulkenberg, Bortoleto) οι δύο Haas (Ocon, Bearman), o Carlos Sainz (Williams) και ο Franco Colapinto (Alpine). Hamilton, Leclerc, Norris & Antonelli ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί στη φάση του Q2.

Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν οι δύο Cadillac, oι δύο Aston Martin, ο Alexander Albon (Williams) και ο Isack Hadjar που αντιμετώπισε προβλήματα με το μονοθέσιό του και δεν μπόρεσε να πάρει χρόνο. Hamilton, Leclerc, Norris & Lawson ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί σε αυτή τη φάση της κατατακτήριας διαδικασίας.

Το Grand Prix της Σιγκαπούρης εκκινεί στις τρεις το μεσημέρι ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και τον ANT1+.

Δείτε επίσης: F1 – GP Σιγκαπούρης: Ο Max Verstappen νικητής στο sprint

OΔΗΓΟΙ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

Antonelli 325

Russell 236

Hamilton 221

Leclerc 197

Verstappen 196

Norris 189

Piastri 128

Hadjar 96

Lawson 69

Gasly 41

OMΑΔΕΣ

Mercedes 561

Ferrari 418

McLaren 317

Red Bull 306

Racing Bulls 94

Alpine 68

Haas 30

Audi 19

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0