F1 – GP Σιγκαπούρης: Προεπισκόπηση

Μετά τον αγώνα στις ακτές της Κασπίας θάλασσας η Formula 1 ταξιδεύει στη Σιγκαπούρη, σε ένα πολύ διαφορετικό φυσικό περιβάλλον, μόλις 140 χιλιόμετρα βόρεια του Ισημερινού.

Η μετακίνηση πολύ νότια από το Μπακού σημαίνει μια μεγάλη αλλαγή σε δύο στοιχεία του καιρού, δηλαδή την υγρασία και τη θερμοκρασία. Η πρώτη είναι συνήθως πάνω από 70%, ενώ η θερμοκρασία, που παραμένει περίπου η ίδια το χειμώνα και το καλοκαίρι, κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 °C.

Αυτό κάνει το Σαββατοκύριακο της Σιγκαπούρης ένα από τα πιο απαιτητικά για τους οδηγούς, οι οποίοι μπορούν να χάσουν έως και τρία κιλά βάρος κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το Grand Prix της Σιγκαπούρης ήταν το πρώτο που διεξήχθη εξ ολοκλήρου τη νύχτα από την έναρξή του το 2008, με τον αγώνα να ξεκινά στις 8 μ.μ. τοπική ώρα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να παραμείνουν στην ευρωπαϊκή ώρα, εξαλείφοντας έτσι τουλάχιστον το πρόβλημα του τζετ λαγκ.

Η Pirelli δεν έχει κάνει καμία αλλαγή από πέρυσι στις γόμες των ελαστικών για ξηρές καιρικές συνθήκες στη Marina Bay, με τη C3 ως σκληρή, τη C4 ως μεσαία και τη C5 ως μαλακή.

Τα medium και hard ελαστικά θα είναι η επιλογή για τον αγώνα, αλλά τα soft θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε οδηγό θέλει να αξιοποιήσει στο έπακρο την επιπλέον πρόσφυσή τους στην εκκίνηση ή αν υπάρξει αυτοκίνητο ασφαλείας προς το τέλος του αγώνα.

Το 2024 τα medium ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή για την εκκίνηση, με 14 οδηγούς να επιλέγουν το C4, ενώ τέσσερις επέλεξαν το hard και δύο το soft. Η ευελιξία του medium σήμαινε ότι υπήρχαν αρκετές δυνατότητες όσον αφορά το πότε θα γινόταν η μοναδική αλλαγή ελαστικών, καθώς η στρατηγική ενός pit stop ήταν ως συνήθως η ταχύτερη επιλογή. Η κυκλοφορία και η διαχείριση των ελαστικών επέτρεψαν στους οδηγούς να παρατείνουν το αρχικό σκέλος, στην πιο ακραία περίπτωση έως και 49 γύρους.

Ο αγώνας του περασμένου έτους ήταν ένας από τους ελάχιστους σε αυτή την πίστα που δεν χρειάστηκε να εμφανιστεί το Safety Car. Η Marina Bay έχει μήκος 4,940 χιλιόμετρα και αριθμεί 19 στροφές, αφού οι τροποποιήσεις που έγιναν το 2023 τις μείωσαν από 23.

Αυτό επιτεύχθηκε με την προσθήκη μιας ευθείας 400 μέτρων στο τμήμα μετά τη στροφή 16. Υπάρχουν τέσσερις ζώνες DRS. Η αύξηση του ορίου ταχύτητας στο pit lane από 60 σε 80 χλμ./ώρα θα πρέπει να έχει σημαντική επίδραση στη στρατηγική, με ένα pit stop να είναι σχεδόν υποχρεωτικό.

Το Grand Prix της Σιγκαπούρης ήταν ο πρώτος νυχτερινός αγώνας της F1. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 15 αγώνες του Grand Prix της Σιγκαπούρης και σε δέκα από αυτούς ο νικητής ξεκίνησε από την pole position. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η προκριματική φάση, ειδικά αν συγκριθεί με το Μονακό, όπου το 46,48% των αγώνων έχουν κερδηθεί από την pole position.

Ο πιο επιτυχημένος οδηγός στη Σιγκαπούρη είναι ο Sebastian Vettel με πέντε νίκες, ακολουθούμενος από τον Lewis Hamilton με τέσσερις. Επτά οδηγοί έχουν μοιραστεί όλες τις νίκες εδώ και τέσσερις από αυτούς θα είναι στην πίστα αυτό το Σαββατοκύριακο. Παραδόξως, ο Max Verstappen δεν είναι ένας από αυτούς, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμα να νικήσει στη Μarina Bay. Όχι μόνο δεν έχει κερδίσει ποτέ, αλλά δεν έχει πάρει ποτέ pole position, αν και έχει ανέβει στο βάθρο τρεις φορές.

Από τις ομάδες, η Mercedes, η Ferrari και η Red Bull προηγούνται με τέσσερις νίκες εκάστη. Όσον αφορά τις pole positions, ο Vettel και ο Hamilton προηγούνται με τέσσερις, ενώ η Ferrari είναι ο ηγέτης μεταξύ των ομάδων με επτά. Ο Γερμανός οδηγός έχει επίσης τις περισσότερες θέσεις στο βάθρο με οκτώ, μπροστά από τον Hamilton με επτά και τον Alonso με πέντε. Η Red Bull προηγείται των ομάδων με 15, μπροστά από τη Ferrari με 11, ενώ η Mercedes και η McLaren είναι τρίτες με επτά.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix Σιγκαπούρης, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

12:30 – 13.30 Free Practice 1 ANT1+

16:00 – 17.00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

12:30 – 13.30 Free Practice 3 ANT+

16:00 – 17.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

15:00 Αγώνας ΑΝΤ και ΑΝΤ1+

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

