F1 – GP Βαρκελώνης: H pole-position στον George Russell

Ο George Russell κέρδισε την pole-position για τον αγώνα της Κυριακής στη Bαρκελώνη, με τον επικεφαλής της βαθμολογίας team-mate του Kimi Antonelli να ολοκληρώνει στην τρίτη θέση και τον Lewis Hamilton στην δεύτερη.

Το τελευταίο λεπτό της διαδικασίας για κάθε pole-position είναι πάντα το πιο σημαντικό, αφού εκεί ανατρέπονται όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Φυσικά, το ίδιο έγινε και στην πίστα της Βαρκελώνης, όπου όλοι είχαν πια αποδεχθεί πως θα καταλήγαμε σε ένα ακόμη «1-2» για την Μercedes, αυτή τη φορά με τον Russell πρώτο και τον Antonelli δεύτερο. Όμως αυτό δεν έγινε, καθώς ανάμεσά τους βρέθηκε ακριβώς στο τέλος της διαδικασίας η Ferrari του Lewis Hamilton, που συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Oι McLaren, μακριά από τον καλό τους εαυτό, κατατάχθηκαν στην τέταρτη (Norris) και στην έβδομη θέση (Piastri). Aπό την τρίτη σειρά της εκκίνησης θα αρχίσουν τον αγώνα τους οι δύο Red Bull των Verstappen και Hadjar. O Lawson (Racing Bulls) με την όγδοη θέση ολοκλήρωσε για άλλη μια φορά στη δεκάδα, ενώ χαμόγελα φέρνει στην Audi η ένατη θέση του Nico Hulkenberg. Την πρώτη δεκάδα κλείνει ο Charles Leclerc, που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ferrari.

Lindblad, Bortoleto Colapinto, Gasly, Bearman & Sainz δεν προκρίθηκαν στο Q3. Στο Q2 ο George Russell ήταν ταχύτερos όλων, με τον Charles Leclerc και τον Kimi Antonelli να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll & Alonso έμειναν έξω από το Q2. Πρώτο χρόνο στο Q1 έκανε ο Lewis Hamilton, με τον George Russell και τον Charles Leclerc να τον ακολουθούν.