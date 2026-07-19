F1 – GP Βελγίου: Ακόμη μια νίκη για τον Antonelli

O Kimi Antonelli νίκησε τον αγώνα στο Βέλγιο, ύστερα από «μάχη» με τον Charles Leclerc λίγους γύρους πριν το τέλος, αυξάνοντας τη διαφορά στη βαθμολογία των οδηγών από τους διώκτες του.

O αγώνας ξεκίνησε ευνοϊκά για τον νεαρό Ιταλό που με τα μονοθέσια της Mercedes που προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1, αφού στον δεύτερο μόλις γύρο ο team-mate του στην γερμανική ομάδα George Russell βρέθηκε εκτός μάχης, με τον Lewis Hamilton να τιμωρείται με ποινή πέντε δευτερολέπτων για την επαφή του με τον Βρετανό.

Στη συνέχεια ο Kimi Antonelli διατήρησε την πρωτοπορία του αγώνα, ώσπου ένα πολύ σύντομο virtual safety car να τον οδηγήσει ξανά στα pits για ελαστικά, χωρίς όμως το προσδοκώμενο όφελος. Με σωστή στρατηγική για το μονοθέσιό του ο Charles Leclerc έφερε την Ferrari στην κορυφή, όπου έδειξε πως μπορούσε να παραμείνει. Όμως, στον 34o γύρο, ο 19χρονος Ιταλός της Mercedes «ροκάνισε» τη διαφορά και επέστρεψε στην πρώτη θέση.

Η συνέχεια σίγουρα ικανοποίησε τους φίλους της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αφού ο Μονεγάσκος της Scuderia αντιστάθηκε σθεναρά στη μοίρα του και διεκδίκησε εκ νέου τη νίκη, ώσπου τέσσερις γύρους πριν το τέλος να αποδεχθεί τον τερματισμό του στην δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης.

Τρίτη θέση στο βάθρο των νικητών για τον Max Verstappen, με τέταρτο τον Lewis Hamilton, που άξιζε περισσότερα και θα μπορούσε να τα έχει, αν έλειπε η σχετικά αυστηρή για την περίσταση ποινή των 5 δλ.

Oι McLaren περιορίστηκαν στην πέμπτη και στην έβδομη θέση, όντας ακόμη μια φορά μακριά από το κυνήγι της νίκης, αλλά και σταθερά πίσω από τις Ferrari σε απόδοση. Θετικά ήταν γι ακόμη μια φορά τα μηνύματα για τους Isack Hadjar και Daniel Bortoletto, με την έκτη θέση του Γάλλου να έρχεται από πολύ πίσω στην εκκίνηση και τους εκ νέου βαθμούς του Βραζιλιάνου να δίνουν ανάσα στην Αudi. Συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις, ο Lindblad ολοκλήρωσε τον αγώνα με την Racing Bulls στην όγδοη θέση, ενώ ο Αργεντινός Franco Colapinto τερματίζοντας δέκατος ενίσχυσε περαιτέρω την φετινή πορεία της Alpine.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix Ουγγαρίας, στις 26 Ιουλίου…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 204

Lewis Hamilton 159

George Russell 154

Charles Leclerc 126

Lando Norris 103

Oscar Piastri 92

Max Verstappen 91

Isack Hadjar 60

Pierre Gasly 42

Liam Lawson 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 358

Ferrari 285

McLaren 195

Red Bull 151

Alpine 61

Racing Bulls 61

Haas 21

Williams 11

Audi 10

Aston Martin 1

Cadillac 0