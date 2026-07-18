F1 – GP Βελγίου: o Kimi Antonelli στην pole-position

Για έκτη φορά στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία του στην F1, o Kimi Antonelli κερδίζει την pole position, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του GP Bελγίου. Aπό την δεύτερη θέση, αλλά στην πρώτη σειρά της γραμμής εκκίνησης, θα ξεκινήσει ο team mate του George Russell.

Το δίδυμο των οδηγών της Mercedes, αλλά και η γερμανική ομάδα συνολικότερα, βρέθηκε στο «1-2» ως αποτέλεσμα των ποινών που επιβλήθηκαν στους Max Verstappen και Lando Norris για τις αλλαγές στα μονοθέσιά τους. O oδηγός της McLaren και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 δέχθηκε ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνησης λόγω αλλαγής κινητήρα, όπως ακριβώς και ο Ολλανδός τετράκις πρωταθλητής, ενώ ο Isack Hadjar με τη δεύτερη Red Bull θα εκκινήσει επίσης από τις πίσω θέσεις.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι ANT1+, αλλά και από τον ελεύθερο ANT1, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 16:00.

Εκτός δεκάδας από την τελική φάση (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής βρέθηκαν oι Alpine του Gasly, η Haas του Oliver Bearman, ο Ηulkenberg και η Williams του Carlos Sainz. Ταχύτερος στο Q2 ήταν ο Kimi Antonelli, με τους Charles Leclerc και Lando Norris στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Στο Q1 εκτός συνέχειας έμειναν ο Alexander Albon με την Williams, η Haas του Esteban Ocon, οι δύο Cadillac και οι δύο Aston Martin. Ταχύτερος ήταν o Liam Norris, με τις Red Bull των Μax Verstappen και Isack Hadjar να τον ακολουθούν.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 179

George Russell 154

Lewis Hamilton 147

Charles Leclerc 108

Lando Norris 97

Oscar Piastri 82

Max Verstappen 76

Isack Hadjar 52

Pierre Gasly 42

Liam Lawson 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 333

Ferrari 255

McLaren 179

Red Bull 128

Alpine 60

Racing Bulls 59

Haas 21

Williams 11

Audi 6

Aston Martin 1

Cadillac 0