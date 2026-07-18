F1 – GP Βελγίου: o Kimi Antonelli στην pole-position

Για έκτη φορά στη μέχρι τώρα σταδιοδρομία του στην F1, o Kimi Antonelli κερδίζει την pole position, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του GP Bελγίου. Aπό την δεύτερη θέση, αλλά στην πρώτη σειρά της γραμμής εκκίνησης, θα ξεκινήσει ο team mate του George Russell.
Το δίδυμο των οδηγών της Mercedes, αλλά και η γερμανική ομάδα συνολικότερα, βρέθηκε στο «1-2» ως αποτέλεσμα των ποινών που επιβλήθηκαν στους Max Verstappen και Lando Norris για τις αλλαγές στα μονοθέσιά τους. O oδηγός της McLaren και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 δέχθηκε ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνησης λόγω αλλαγής κινητήρα, όπως ακριβώς και ο Ολλανδός τετράκις πρωταθλητής, ενώ ο Isack Hadjar με τη δεύτερη Red Bull θα εκκινήσει επίσης από τις πίσω θέσεις.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι ANT1+, αλλά και από τον ελεύθερο ANT1, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 16:00.
Εκτός δεκάδας από την τελική φάση (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής βρέθηκαν oι Alpine του Gasly, η Haas του Oliver Bearman, ο Ηulkenberg και η Williams του Carlos Sainz. Ταχύτερος στο Q2 ήταν ο Kimi Antonelli, με τους Charles Leclerc και Lando Norris στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Στο Q1 εκτός συνέχειας έμειναν ο Alexander Albon με την Williams, η Haas του Esteban Ocon, οι δύο Cadillac και οι δύο Aston Martin. Ταχύτερος ήταν o Liam Norris, με τις Red Bull των Μax Verstappen και Isack Hadjar να τον ακολουθούν.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ
Kimi Antonelli 179
George Russell 154
Lewis Hamilton 147
Charles Leclerc 108
Lando Norris 97
Oscar Piastri 82
Max Verstappen 76
Isack Hadjar 52
Pierre Gasly 42
Liam Lawson 39
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Mercedes 333
Ferrari 255
McLaren 179
Red Bull 128
Alpine 60
Racing Bulls 59
Haas 21
Williams 11
Audi 6
Aston Martin 1
Cadillac 0