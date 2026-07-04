F1 – GP Βρετανίας: Νίκη στο sprint και pole position για τον αγώνα της Κυριακής για τον Antonelli

O Kimi Antonelli στην πίστα του Silverstone κέρδισε την pole position για το Grand Prix Bρετανίας, εμπρός από τις δύο Ferrari.
O Adrea Kimi Antonelli στην φημισμένη πίστα του Silverstone κέρδισε την pole position για το Grand Prix Bρετανίας, εμπρός από τις Ferrari των Charles Leclerc και Lewis Hamilton. Στην τέταρτη θέση κατατάχθηκε ο George Russell με την δεύτερη Mercedes. Από την πέμπτη και την έβδομη θέση θα εκκινήσουν οι Red Bull, από την έκτη και την όγδοη οι McLaren. Tη δεκάδα κλείνουν (για ακόμη μια φορά) οι Racing Bulls. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 5 Απριλίου στις 17.00, από το συνδρομητικό κανάλι ANT1+, αλλά και από τον ελεύθερο ΑΝΤ1.
Εκτός δεκάδας από την τελική φάση (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής βρέθηκαν η Alpine του Gasly, η Haas του Oliver Bearman, οι δύο Audi και οι δύο Williams. Ταχύτερος στο Q2 ήταν ο Kimi Antonelli, με τους Charles Leclerc Lewis Hamilton στη δεύτερη και στην τρίτη θέση.
Στο Q1 εκτός συνέχειας έμειναν οι δύο Haas, οι δύο Cadillac, δύο Aston Martin, o Franco Colapinto που είχε έξοδο με την Alpine και o Esteban Ocon με τη Haas. Ταχύτερος ήταν ο Isack Hadjar, με τους Liam Lawson και Charles Leclerc να ακολουθούν.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Kimi Antonelli κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα sprint του Grand Prix Βρετανίας. Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes πέρασε τη γραμμή τερματισμού 2,7 δλ. μπροστά από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, σε έναν αγώνα όπου ο Αntonelli και ο Hamilton είχαν εμφανή διαφορά έναντι των υπόλοιπων αγωνιζομένων. Ο Lando Norris της McLaren συμπλήρωσε το βάθρο, επτά δλ. πίσω από τον οδηγό της Ferrari. Ο Ηamilton (που είχε την pole position του sprint) και ο Αntonelli ξέφυγαν αμέσως μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα και δημιούργησαν ένα προβάδισμα 4 δλ. στους τρεις πρώτους γύρους, ενώ πίσω τους ξεκινούσε μια σκληρή μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ των Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri και Charles Leclerc.
Στον ένατο από τους 17 γύρους του αγώνα ο Kimi Antonelli προσπέρασε τη Ferrari του Lewis Hamilton, κάνοντας το αποφασιστικό βήμα για την πρώτη θέση στο sprint.
Μετά τον 10ο γύρο ο Verstappen υποχώρησε στην έκτη θέση, πίσω από τον Russell και τον Leclerc, πριν ακολουθήσουν επτά γύροι χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις. O Piastri αποκόμισε δύο βαθμούς για την έβδομη θέση, ενώ η τελευταία θέση που έδινε βαθμούς πήγε στον Lawson της Racing Bulls.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ
Kimi Antonelli 179
George Russell 136
Lewis Hamilton 132
Lando Norris 85
Charles Leclerc 83
Oscar Piastri 82
Max Verstappen 76
Isack Hadjar 42
Pierre Gasly 41
Liam Lawson 31
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Mercedes 315
Ferrari 215
McLaren 167
Red Bull 118
Alpine 57
Racing Bulls 45
Haas 21
Williams 11
Audi 2
Aston Martin 1
Cadillac 0