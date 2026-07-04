F1 – GP Βρετανίας: Νίκη στο sprint και pole position για τον αγώνα της Κυριακής για τον Antonelli

O Kimi Antonelli στην πίστα του Silverstone κέρδισε την pole position για το Grand Prix Bρετανίας, εμπρός από τις δύο Ferrari.

O Adrea Kimi Antonelli στην φημισμένη πίστα του Silverstone κέρδισε την pole position για το Grand Prix Bρετανίας, εμπρός από τις Ferrari των Charles Leclerc και Lewis Hamilton. Στην τέταρτη θέση κατατάχθηκε ο George Russell με την δεύτερη Mercedes. Από την πέμπτη και την έβδομη θέση θα εκκινήσουν οι Red Bull, από την έκτη και την όγδοη οι McLaren. Tη δεκάδα κλείνουν (για ακόμη μια φορά) οι Racing Bulls. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 5 Απριλίου στις 17.00, από το συνδρομητικό κανάλι ANT1+, αλλά και από τον ελεύθερο ΑΝΤ1.

Εκτός δεκάδας από την τελική φάση (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής βρέθηκαν η Alpine του Gasly, η Haas του Oliver Bearman, οι δύο Audi και οι δύο Williams. Ταχύτερος στο Q2 ήταν ο Kimi Antonelli, με τους Charles Leclerc Lewis Hamilton στη δεύτερη και στην τρίτη θέση.

Στο Q1 εκτός συνέχειας έμειναν οι δύο Haas, οι δύο Cadillac, δύο Aston Martin, o Franco Colapinto που είχε έξοδο με την Alpine και o Esteban Ocon με τη Haas. Ταχύτερος ήταν ο Isack Hadjar, με τους Liam Lawson και Charles Leclerc να ακολουθούν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Kimi Antonelli κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα sprint του Grand Prix Βρετανίας. Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes πέρασε τη γραμμή τερματισμού 2,7 δλ. μπροστά από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, σε έναν αγώνα όπου ο Αntonelli και ο Hamilton είχαν εμφανή διαφορά έναντι των υπόλοιπων αγωνιζομένων. Ο Lando Norris της McLaren συμπλήρωσε το βάθρο, επτά δλ. πίσω από τον οδηγό της Ferrari. Ο Ηamilton (που είχε την pole position του sprint) και ο Αntonelli ξέφυγαν αμέσως μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα και δημιούργησαν ένα προβάδισμα 4 δλ. στους τρεις πρώτους γύρους, ενώ πίσω τους ξεκινούσε μια σκληρή μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ των Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri και Charles Leclerc.

Στον ένατο από τους 17 γύρους του αγώνα ο Kimi Antonelli προσπέρασε τη Ferrari του Lewis Hamilton, κάνοντας το αποφασιστικό βήμα για την πρώτη θέση στο sprint.

Μετά τον 10ο γύρο ο Verstappen υποχώρησε στην έκτη θέση, πίσω από τον Russell και τον Leclerc, πριν ακολουθήσουν επτά γύροι χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις. O Piastri αποκόμισε δύο βαθμούς για την έβδομη θέση, ενώ η τελευταία θέση που έδινε βαθμούς πήγε στον Lawson της Racing Bulls.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 179

George Russell 136

Lewis Hamilton 132

Lando Norris 85

Charles Leclerc 83

Oscar Piastri 82

Max Verstappen 76

Isack Hadjar 42

Pierre Gasly 41

Liam Lawson 31

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 315

Ferrari 215

McLaren 167

Red Bull 118

Alpine 57

Racing Bulls 45

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1

Cadillac 0