F1 – GP Βρετανίας: Ο Hamilton στην pole-position για το sprint του Σαββάτου

Ο Lewis Hamilton κέρδισε στην pole-position για το sprint του Σαββάτου στην πίστα του Silverstone, στο πλαίσιο του Grand Prix Bρετανίας, μπροστά από τους Kimi Antobelli και Max Verstappen.

Ο Lewis Hamilton συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026, στη δεύτερη χρονιά του με τα μονοθέσια της Scuderia Ferrari. Ταχύτερος και στα τρία σκέλη της διαδικασίας, θα ξεκινήσει το Σάββατο στο sprint από την πρώτη θέση, με δεύτερο τον νεαρό Ιταλό της Mercedes και τον Ολλανδό τετράκις πρωταθλητή της Red Bull. Στην τέταρτη θέση κατατάχθηκε ο Charles Leclerc.

Οι ΜcLaren εντυπωσίασαν με το livery που αποδίδει τιμές στο πρώτο μονοθέσιο της ομάδας (M2D, 1966), όμως στην πίστα μάλλον απογοήτευσαν, με τον Oscar Piastri στην έκτη θέση και τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025 Lando Norris στην έβδομη.

Εκτός δεκάδας από την τελική φάση (SQ3) της χρονομετρημένης διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα sprint του Σαββάτου βρέθηκαν οι δύο Alpine, οι δύο Audi και οι δύο Williams, με την γαλλική ομάδα όχι αναμενόμενη, την γερμανική να δείχνει μια στασιμότητα και την ιστορική βρετανική να προσπαθεί να βρει το δρόμο της και να επαναλάβει τις θετικές εμφανίσεις του 2025. Ταχύτερος στο SQ2 ήταν ο Lewis Hamilton, με τους Kimi Antonelli και Charles Leclerc στη δεύτερη και στην τρίτη θέση.

Εκτός συνέχειας από τo πρώτο σκέλος της διαδικασίας για τη σειρά εκκίνησης του αγώνα sprint του Σαββάτου (SQ1) έμειναν οι δύο Haas, οι δύο Cadillac και οι δύο Aston Martin, με την πρώτη να συνεχίζει να απέχει από τα αποτελέσματα που στους πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος έδειχναν πως θα διεκδικήσει την πρωτιά στο midfield. Ταχύτερος στην SQ1 ήταν ο Lewis Hamilton, με τους Charles Leclerc και Isack Hadjar να ακολουθούν.

Όλη η δράση του αγωνιστικού διημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Σάββατο 4 Ιουλίου

14:00 Sprint αγώνας ANT1+

18:00 Kατατακτήριες αγώνα Κυριακής ANT1+

Κυριακή 5 Ιουλίου

17:00 Αγώνας ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 171

George Russell 131

Lewis Hamilton 125

Oscar Piastri 80

Charles Leclerc 79

Lando Norris 79

Max Verstappen 73

Isack Hadjar 42

Pierre Gasly 41

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 302

Ferrari 204

McLaren 159

Red Bull 115

Alpine 57

Racing Bulls 44

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1

Cadillac 0