F1: H Aston Martin διαψεύδει τις φήμες περί αντικατάστασης του Newey από τον Wheatley – Δεν σχολιάζει η Audi 

Η Aston Martin διαψεύδει τις φήμες ότι ο Adrian Newey πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή της ομάδας της, την οποία φέρεται ότι αναλαμβάνει ο Jonathan Wheatley της Audi.

Αυτή είναι για την ώρα η συνέχεια των φημών που εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με τις οποίες ο Βρετανός θα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του στην Αston Martin και θα επιστρέψει αποκλειστικά στη θέση του τεχνικού διευθυντή, προκειμένου να αφιερωθεί στην εξέλιξη της προβληματικής μέχρι τώρα AMR26.

Επίσης, υπήρξαν φήμες ότι ο επικεφαλής της ομάδας της Audi Jonathan Wheatley, ήταν υποψήφιος για να αναλάβει τον ρόλο, κάπου γράφτηκε ότι έχει ήδη δεχθεί την προσφορά. Ωστόσο, οι μεταγραφές στο ανώτερο και ανώτατο επίπεδο της Formula συνοδεύονται από σημαντική περίοδο αναμονής, βάσει των όρων που έχουν υπογράψει με τις ομάδες τους. Δεν είναι τόσο απλό, από τη μια μέρα στην άλλη, να αλλάξεις «φανέλα».

Σε δήλωση που εξέδωσε, η Aston Martin ανέφερε: «Η ομάδα δεν θα εμπλακεί σε εικασίες των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ανώτερη διοικητική της ομάδα. Ο Adrian Newey συνεχίζει να ηγείται της ομάδας ως Διευθυντής Ομάδας και Διευθύνων Τεχνικός Εταίρος».

Η ομάδα είχε ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στους δύο πρώτους αγώνες του 2026, με τον κινητήρα της Honda στο να παρουσιάζει έλλειψη ισχύος, ενώ η μπαταρία προκαλεί σημαντικές δονήσεις, κάτι που όχι μόνο βλάπτει το σασί αλλά προκαλεί και μούδιασμα στους οδηγούς. Στη Μελβούρνη, ο Newey παραδέχτηκε ότι ο Alonso φοβόταν ότι θα διακινδύνευε «μόνιμη νευρική βλάβη» στα χέρια του αν προσπαθούσε να οδηγήσει πάνω από 25 συνεχόμενους γύρους με το μονοθέσιο. Ενώ η κατάσταση φαινόταν να έχει βελτιωθεί στη Σαγκάη, η μπαταρία του Stroll παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Κίνας, και ο Αλόνσο αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω δυσφορίας.

Η Audi, από την πλευρά της, αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες, οι οποίες όμως δεν έχουν καταλαγιάσει ακόμη. Για ό,τι νεότερο επί του θέματος, θα επανέλθουμε…