F1: H Audi ανακοίνωσε τον Freddie Slater στο πρόγραμμα ανάπτυξης οδηγών

Η Audi ανακοίνωσε τον οδηγό αγώνων της Formula 3 Freddie Slater ως τον πρώτο που θα προσληφθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης οδηγών της.

Ο Βρετανός οδηγός αγώνων Freddie Slater πρόκειται να γίνει ο πρώτος οδηγός στο πρόγραμμα junior της Audi. Ο Slater θα αγωνιστεί στην Formula 3 το 2026 με την Trident Motorsport, υπό την καθοδήγηση της νέας ακαδημίας της Audi, την οποία διευθύνει ο πρώην οδηγός της F1 Alan McNish, μετά τη σταθερή άνοδο του Βρετανού οδηγού στις τάξεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Προηγήθηκαν οι σημαντικές νίκες πρωταθλημάτων στα καρτ με τους τίτλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιταλία, στο Πρωτάθλημα Formula 4. Πέρυσι, κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Regional (FRECA) στην πρώτη του σεζόν ως πρωτοεμφανιζόμενος.

Η Audi αναφέρει ότι η υπογραφή του Slater ενισχύει την «στρατηγική της εστίαση στη νεολαία και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θέτοντας τα θεμέλια για μια ανταγωνιστική ομάδα και στοχεύοντας στην καλλιέργεια των πρωταθλητών του αύριο».

«Είναι απίστευτη τιμή να είμαι ο πρώτος οδηγός που επιλέχθηκε για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Οδηγών της Audi», δήλωσε ο Slater. «Η Audi είναι μια εταιρεία με ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το να έχω την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους σε αυτό το κρίσιμο στάδιο της καριέρας μου είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα». Ο McNish πρόσθεσε: «Στον Freddie βλέπουμε τις τεράστιες δυνατότητες ενός μελλοντικού αστέρα. Το ιστορικό του είναι αξιοσημείωτο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι διαθέτει την εστίαση, την αποφασιστικότητα και την προθυμία για μάθηση που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της κορυφής του αθλήματός μας. Είναι ο ιδανικός υποψήφιος για να γίνει η πρώτη υπογραφή του Προγράμματος Ανάπτυξης Οδηγών της Audi και δεσμευόμαστε να του παρέχουμε τα εργαλεία, την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζεται για να πετύχει καθώς προχωρά στη Formula 3 με την Trident Motorsport. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να χτίσουμε το μέλλον μας εντός και εκτός πίστας».