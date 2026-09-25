F1: H Audi διατηρεί Hulkenberg και Bortoleto και το 2027

Η διαφορετική εμπειρία των δύο οδηγών δεν οδήγησε την Audi στην αναζήτηση αλλαγής στο δίδυμο της ομάδας.

Η Audi θα διατηρήσει τους Nico Hulkenberg και Gabriel Bortoleto ως οδηγούς της στη Formula 1 και το 2027, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη στο Μπακού ο επικεφαλής της ομάδας, Mattia Binotto.

Δεν υπήρξε ξεχωριστή ανακοίνωση παρουσίασης, καθώς, όπως εξήγησε ο Binotto, οι δύο οδηγοί είχαν ήδη συμβόλαιο με την ομάδα. «Οι οδηγοί μας είχαν συμβόλαιο, οπότε γνωρίζαμε ότι δεν θα υπήρχε αλλαγή», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου της FIA. Όπως πρόσθεσε, η Audi είναι ικανοποιημένη από τις επιδόσεις και των δύο οδηγών.

Ο Binotto εξήρε τη συνέπεια του Hulkenberg και την ικανότητά του να αξιοποιεί τις ευκαιρίες για βαθμούς. Για τον Bortoleto ανέφερε ότι βρίσκεται ακόμη σε φάση εξέλιξης, αλλά παρουσιάζει ολοένα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι ιδιαίτερα δυνατός στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η διαφορετική εμπειρία των δύο οδηγών δεν οδήγησε την Audi στην αναζήτηση αλλαγής στο δίδυμο της ομάδας.

Η επιβεβαίωση αυτή περιορίζει, τουλάχιστον άμεσα, τις πιθανότητες του νεαρού οδηγού της ακαδημίας της Audi, Freddie Slater, να βρεθεί σε αγωνιστική θέση στη Formula 1. Ο Slater θα μετακινηθεί στη Formula 2, με τον Binotto να δηλώνει ότι θα μπορούσε να αναλάβει περισσότερες υποχρεώσεις στη Formula 1, πιθανώς ακόμη και πριν από το 2027, χωρίς ωστόσο να του έχει υποσχεθεί θέση σε αγώνα.

Όπως διευκρίνισε, αυτό θα εξαρτηθεί από τη συνεχή εξέλιξη του νεαρού οδηγού.

Προς το παρόν, η επόμενη δοκιμασία για την Audi θα δοθεί στην πίστα. Το σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων που έφερε στο Μπακού θα πρέπει να αποδείξει ότι τα ενθαρρυντικά δεδομένα από τις αρχικές δοκιμές μπορούν να μεταφραστούν και σε πραγματική αγωνιστική απόδοση κατά τη διάρκεια του τριημέρου.