F1: H Cadillac ανακοίνωσε το δίδυμο των οδηγών της για το 2026

Η Cadillac ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Valtteri Bottas και ο Sergio Perez θα αποτελέσουν το δίδυμο οδηγών της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026.

Η αμερικανική ομάδα θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της F1 ως η 11η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Είχε συνδεθεί με πολλούς οδηγούς, αλλά τελικά επιβεβαιώνοντας τις φήμες της προηγούμενης εβδομάδας, επέλεξε τους Bottas και Perez, οι οποίοι έχουν συνολικά 527 συμμετοχές σε GP.

Θέλοντας να δημιουργήσει ένα από τα πιο έμπειρα ζευγάρια οδηγών στην ιστορία της F1, η Cadillac επέλεξε δύο οδηγούς με σημαντική παρουσία σε νίκες σε GP (16 συνολικά).

Η Cadillac συνεργάζεται με τη Ferrari για τις δύο πρώτες σεζόν της στη F1 ως προμηθευτής κινητήρων, πριν κατασκευάσει τη δική της κινητήρια μονάδα για το 2028.

Τόσο ο Bottas όσο και ο Perez επιστρέφουν στις εκκινήσεις μετά από απουσία το 2025, έχοντας χάσει τις θέσεις τους στη Stake και τη Red Bull μετά τη σεζόν του 2024. Ο Bottas είχε την πρώτη του αγωνιστική σεζόν χωρίς βαθμούς στην καριέρα του στη F1, στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του με τη Stake, το οποίο ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν «λάθος» μετά την αποχώρησή του από τη Mercedes στο τέλος του 2021.

Ο Perez, από την άλλη πλευρά, απολύθηκε από τη Red Bull μετά από μια απογοητευτική σεζόν, στην οποία σημείωσε μόλις 48 πόντους μεταξύ του έβδομου αγώνα στην Imola και του τελευταίου από τους 24 στο Abu Dhabi.