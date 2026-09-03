F1 – H δράση συνεχίζεται στη Monza

H F1 ταξιδεύει αυτό το Σαββατοκύριακο στην θρυλική πίστα της Monza, για την 77η διοργάνωση του Grand Prix της Ιταλίας, ένας από τους αγώνες με τη μεγαλύτερη ιστορία στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Πρόκειται για τον αγώνα στην πατρίδα της Pirelli και μία από τις πιο αγαπημένες διοργανώσεις στο ημερολόγιο της F1, χάρη στο πάθος των οπαδών και την πλούσια ιστορία της πίστας που τον φιλοξενεί. Ο δεσμός της Pirelli με τον «Ναό της Ταχύτητας», την πιο ιστορική πίστα αγώνων της Ευρώπης, εκτείνεται πολύ πέρα από τη γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ της έδρας της ιταλικής εταιρείας και του αυτοκινητοδρομίου. Έχει επίσης τις ρίζες του στις πολλές νίκες που έχουν επιτευχθεί με ελαστικά Pirelli στη Μonza. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η νίκη του Pietro Bordino με Fiat 804 στο Grand Prix που εγκαινίασε την πίστα στις 10 Σεπτεμβρίου 1922. Η Pirelli θα είναι ο κύριος χορηγός του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου και θα γιορτάσει τη σχέση της με το Ιταλικό Grand Prix μέσω του τροπαίου, που θα παραλάβουν οι τρεις πρώτοι νικητές του αγώνα της Κυριακής, καθώς και μέσω μιας ειδικής έκδοσης των καπέλων του βάθρου.

Στη Μonza θα χρησιμοποιηθούν οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας: η C3 ως «Hard», η C4 ως «Medium» και η C5 ως «Soft». Θεωρητικά, και οι τρεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών του αγώνα της Κυριακής, υπό την προϋπόθεση ότι οι θερμοκρασίες δεν θα είναι πολύ υψηλές. Η πίστα μήκους 5,793 χλμ. με ένδεκα στροφές, είναι μία από τις ταχύτερες, χάρη εν μέρει στις μακριές ευθείες της, οι οποίες, φέτος, θα αποτελέσουν μια επιπλέον πρόκληση για τη διαχείριση της ενέργειας με τις νέες μονάδες ισχύος. Οι προσομοιώσεις των ομάδων προβλέπουν χρόνους γύρου περίπου δύο δευτερόλεπτα ταχύτερους από πέρυσι. Από την άποψη των ελαστικών, ο μπροστινός άξονας αναμένεται να υποστεί μικρότερα φορτία πέδησης, καθώς οι ζώνες πέδησης πιθανότατα θα προσεγγίζονται με μειωμένες ταχύτητες. Αντίθετα, ο πίσω άξονας θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερες απαιτήσεις κατά τις φάσεις πρόσφυσης, όταν αξιοποιείται η πλήρης ισχύς της μονάδας ισχύος. Η σταθερότητα κατά το φρενάρισμα και η πρόσφυση κατά την έξοδο από τις στροφές, ιδίως στο πρώτο σικέιν και στην Ascari, θα είναι οι δύο βασικοί παράγοντες για την απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι των αντιπάλων σε μια πίστα που συνήθως διανύεται με ρύθμιση χαμηλής αεροδυναμικής πίεσης, δίνοντας προτεραιότητα στην τελική ταχύτητα.

Η πίστα προσφέρει γενικά καλό επίπεδο πρόσφυσης. Δεν έχουν γίνει σημαντικές τροποποιήσεις από την πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος που πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν τοποθετήθηκε ένα σχετικά ομαλό μείγμα ασφάλτου. Φέτος, τα κερμπ στις στροφές 1, 4 και 8 έχουν ανακατασκευαστεί, ενώ στη στροφή 5 μια περιοχή με χαλίκι έχει αντικατασταθεί με ένα τμήμα διαφυγής από άσφαλτο. Οι οδηγοί πιθανότατα θα πρέπει να διαχειριστούν την υπερθέρμανση του πίσω άξονα κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά η φθορά δεν αναμένεται να είναι τόσο σοβαρή ώστε να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση των ελαστικών. Ως αποτέλεσμα, μια στρατηγική ενός pit stop φαίνεται να είναι η πιο πιθανή επιλογή για την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι οι ευκαιρίες προσπέρασης είναι αρκετές στη Μonza. Στο πρώτο σκέλος του αγώνα το 2025, οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν medium. Πέντε επέλεξαν τη hard, ενώ μόνο ένας ξεκίνησε με τη soft. Το ελαστικό με την κόκκινη λωρίδα επανεμφανίστηκε προς το τέλος του αγώνα, με αρκετούς οδηγούς να το τοποθετούν για τους τελευταίους γύρους μετά το μοναδικό τους pit stop. Αυτό συνέβη με τους Norris και Piastri, οι οποίοι τερμάτισαν δεύτερος και τρίτος, αφού ξεκίνησαν με τη Medium. Ο Verstappen, νικητής του περασμένου έτους, ολοκλήρωσε τον αγώνα χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό Medium-Hard.

Αυτή είναι η 77η διοργάνωση του Grand Prix της Ιταλίας. Έχει διεξαχθεί στη Μonza σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μία, όταν πραγματοποιήθηκε στην Imola. Οι οδηγοί με τις περισσότερες νίκες είναι ο Michael Schumacher και ο Lewis Hamilton, με πέντε νίκες ο καθένας, ενώ η Ferrari είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα με 20 νίκες. Ο Hamilton κατέχει επίσης τα ρεκόρ τόσο για τις pole positions στη Μonza (επτά) όσο και για τους ταχύτερους γύρους (επτά). Μεταξύ των σημερινών οδηγών, ο Pierre Gasly κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη F1 στον «Ναό της Ταχύτητας», κερδίζοντας το Grand Prix της Ιταλίας του 2020 στο τιμόνι μιας Alpha Tauri, χαρίζοντας στην ομάδα την πρώτη της επιτυχία με το τότε νέο της όνομα.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί ζωντανά και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

13:30 Free Practice 1 ANT1+

17:00 Free Practice 2 ANT1+

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

13:30 Free Practice 3 ANT1+

17:00 Kατατακτήριες ANT1+

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Antonelli 242

Russell 183

Hamilton 183

Norris 159

Leclerc 155

Verstappen 112

Piastri 104

Hadjar 68

Lawson 49

Gasly 44

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 425

Ferrari 338

McLaren 263

Red Bull 186

Racing Bulls 66

Alpine 63

Haas 21

Audi 16

Aston Martin 3

Cadillac 0