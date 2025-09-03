F1: H Ferrari τιμά τον Niki Lauda

Η Ferrari αποκάλυψε μια ειδική εμφάνιση εμπνευσμένη από τον Niki Lauda, την οποία προτίθεται να παρουσιάσει στο Ιταλικό Grand Prix της Μόντσα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο φετινός αγώνας σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από τότε που ο Niki Lauda κέρδισε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα για τη Scuderia με το εμβληματικό μονοθέσιο «312T», κατακτώντας την τρίτη θέση μπροστά στους Tifosi.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ferrari αποκάλυψε ότι οι οδηγοί Charles Leclerc και Lewis Hamilton θα φορούν μπλε στολές της ομάδας αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα χρώμα συνώνυμο με τις Ferrari της εποχής του Niki Lauda.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Niki Lauda το 1975 ήταν το πρώτο για τη Ferrari από το 1964, όταν πρωταθλητής ήταν ο John Surtees, με τον Αυστριακό να προσθέτει έναν δεύτερο τίτλο το 1977 πριν φύγει για την Brabham Alfa Romeo. Ο Lewis Hamilton ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Niki Lauda (ο οποίος πέθανε το 2019) καθώς ο μεγάλος Αυστριακός τον είχε πείσει να ενταχθεί στη Mercedes αφήνοντας τη McLaren πριν από την αγωνιστική περίοδο του 2013.

FERRARI 312 TRANSVERSALMENTE

Tρεις άνθρωποι συνεργάστηκαν στενά για να κατασκευάσουν ένα μονοθέσιο που να καλύπτει τις ανάγκες ενός πρωταθλητή: Ο διευθυντής του τμήματος ερευνών Φοργκιέρι, ο μηχανολόγος Μπούσι και ο προμηθευτής των εκτός εργοστασίου συστημάτων Ρόκι. Κοντά τους ο μηχανικός Μπορσάρι, από τους υπευθύνους άλλοτε για τις νίκες της Μaserati των Mος, Φάντζιο. Ανάμεσα στα νέα δεδομένα που η «312Τ»έφερε στο χώρο της F1 ήταν το εγκάρσιο κιβώτιο ταχυτήτων. Tο μονοθέσιο διέθετε εκπληκτική κατευθυντικότητα και αντιδρούσε εξαιρετικά ομαλά σε οποιαδήποτε αλλαγή πορείας ή διόρθωση. Ήταν εξοπλισμένη με πολύ καλά ρυθμισμένες αναρτήσεις και εντύπωση έκαναν, σε όσους την έβλεπαν, τα μεγάλα εμπρός ψαλίδια.

Η πρώτη νίκη της 312Τ ήρθε στο πριγκιπάτο του Μονακό, όπου η Ferrari είχε είκοσι χρόνια να κερδίσει. Ακολούθησε μια βροχή από επιτυχίες και γρήγορα φάνηκε πως κανείς άλλος συνδυασμός δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Ωστόσο η «Τ» είχε ένα αδύνατο σημείο. Στις βρεγμένες πίστες έδειχνε αδυναμία προσαρμογής και εξαφανιζόταν από τις πρώτες θέσεις. Όμως για τη Scuderia όλα στο τέλος πήγαν καλά, καθώς στη Μόντσα η αποχή από τους τίτλους είχε τελειώσει. Oι αλλαγές που έγιναν για το 1976 ήταν στην ανάρτηση και λόγω της επιβολής νέων ορίων ανώτατου ύψους, καταργήθηκε η εισαγωγή πάνω από το κεφάλι του οδηγού. Στο εξής ο αέρας στον κινητήρα θα έφθανε από δύο εισαγωγές στο εμπρός μέρος του πιλοτηρίου.

Η «312Τ2» έκανε την εμφάνισή της στον τέταρτο γύρο του πρωταθλήματος και το τρόπαιο των κατασκευαστών πήγε ξανά στην Ιταλία. Η παρολίγο τραγωδία στο Νίρμπουργκρινγκ δεν επέτρεψε στον Niki Lauda να κερδίσει τον τίτλο των οδηγών, κάτι που κατόρθωσε την επόμενη χρονιά. Αυτή τη φορά οι δυσκολίες ήταν περισσότερες, αφού στις πίστες βρισκόταν και η Lotus «78» ως πρόγονος των αλλαγών που επέρχονταν.

Ο Αυστριακός παραπονιόταν συχνά για την πρόοδο του ανταγωνισμού, όμως βρήκε τον τρόπο να νικήσει το πρωτάθλημα δύο αγώνες πριν εκείνο τελειώσει. Ο τρίτος συνεχόμενος τίτλος ήταν κάτι που η Ferrari ποτέ πριν δεν είχε καταφέρει. Για την θρυλική ομάδα η «312Τ» είναι ένα από τα καλύτερα μονοθέσια F1 που έχει παρουσιάσει στις πίστες, καθώς ξεπέρασε σε αίγλη ακόμη και την «500» του Αlberto Ascari.

Kινητήρας Ferrari 12κύλινδρος, απόδοση 495 ίπποι, εκκινήσεις 46, νίκες 16, pole-positions 15, ταχύτεροι γύροι 18, βαθμοί 302, παγκόσμια πρωταθλήτρια 1975 – 1976 – 1977