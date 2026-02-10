F1: H McLaren παρουσίασε το livery του 2026

Η McLaren παρουσίασε τη νέα της εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο του 2026, σε live μετάδοση από την πίστα του Bahrain.

Μόλις δύο ημέρες πριν από το ξεκίνημα των πρώτων επίσημων δοκιμών ενόψει της έναρξης της σεζόν σε λιγότερο από ένα μήνα στην Αυστραλία, η ομάδα με έδρα το Γουόκινγκ κατευθύνθηκε νωρίς στην πίστα του Bahrain για να παρουσιάσει την για άλλη μια φορά εντυπωσιακή της εμφάνιση, διατηρώντας την παλέτα χρωμάτων που κοσμούσε την MCL39, η οποία κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών την περασμένη χρονιά.

Η σύνθεση των οδηγών της, που αποτελείται από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2025 Lando Norris και τον Αυστραλό Οscar Piastri, παραμένει αμετάβλητη για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Οι οδηγοί μίλησαν στην εκδήλωση παρουσίασης, μαζί με τον επικεφαλής της ομάδας Andrea Stella και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ζak Brown. Η φετινή McLaren δεν διαφέρει αισθητά σε εμφάνιση από την επιτυχημένη στην πίστα προκάτοχό της. Παράλληλα με την γνωστή «παπάγια», συνεχίζει να έχει ανθρακί και μικρές πινελιές γαλαζοπράσινου. Αυτή η εικόνα μεταφέρεται επίσης στις φόρμες των οδηγών για την αγωνιστική περίοδο που πρόκειται να ξεκινήσει, με τους Norris και Piastri να φορούν μια στολή με το εμπρός μέρος να κυριαρχείται από την «παπάγια».

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τη εμφάνιση του μονοθεσίου μας για το 2026 από το δεύτερο σπίτι μας, το Bahrain», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren, Brown. «Η εμβληματική παπάγια συνεχίζεται στην MCL40 καθώς διατηρούμε την παράδοσή μας να μεταφέρουμε εμφανίσεις που κατακτούν πρωτάθλημα μέχρι και την επόμενη σεζόν. Η αγωνιστική απόδοση βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού κατά την εξερεύνηση δημιουργικών διαδρομών και έχουμε εξισορροπήσει τη δημιουργική κατεύθυνση με τις αεροδυναμικές παραμέτρους για να δημιουργήσουμε αυτό το εντυπωσιακό μονοθέσιο του 2026.

Η MCL40 έκανε το ντεμπούτο της στην πίστα στο πρόσφατο Shakedown της Βαρκελώνης, «φορώντας» μια απαλή, μαύρη και γκρι χρωματική εμφάνιση, καθώς oι άνθρωποι της ομάδας δοκίμασαν τις μονάδες ισχύος που προμηθεύεται η Mercedes ενόψει της νέας σεζόν. Τέλος, όπως ήδη γνωρίζετε, o Lando Norris επέλεξε να αγωνιστεί στο νέο πρωτάθλημα με τον αριθμό 1.