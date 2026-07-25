F1: H συνέχεια στην Ουγγαρία…

Ο αγώνας στο Hungaroring θα κλείσει το πρώτο μέρος της φετινής σεζόν της F1, πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Φυσικά, η συνέχεια της μάχης για τους τίτλους οδηγών και κατασκευαστών αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πίστα της Ουγγαρίας έχει υποβληθεί σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης, το οποίο αφορούσε το paddock, τους χώρους φιλοξενίας, καθώς και την πίστα και τις κερκίδες. Για το Grand Prix της Ουγγαρίας του 2026, οι στροφές 1 και 12 έχουν εκ νέου ασφαλτοστρωθεί, σε συνέχεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο pit lane και στη γραμμή εκκίνησης.

Η πίστα έχει μήκος 4,381 χιλιόμετρα και διαθέτει 14 στροφές. Συχνά συγκρίνεται με πίστα καρτ, λόγω του μικρού μήκους και του ελικοειδούς χαρακτήρα της. Υπάρχει μόνο μία πραγματική ευθεία, η οποία συμπίπτει με τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού και αποτελεί μία από τις λίγες ευκαιρίες προσπέρασης. Κατά τα λοιπά, οι οδηγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν πολυάριθμες στροφές, τις οποίες διανύουν 70 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για τον λόγο αυτό, οι ρυθμίσεις των αυτοκινήτων είναι συνήθως παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στο Μονακό.

Όπως και στο Πριγκιπάτο, έτσι και στη Βουδαπέστη θα χρησιμοποιηθούν οι τρεις πιο μαλακές γόμες. Τα C3, C4 και C5 αποτελούν την ιδανική επιλογή για μια αργή πίστα, όπου η πρόσφυση και η σταθερότητα κατά το φρενάρισμα είναι κρίσιμα στοιχεία. Η επιφάνεια παρουσιάζει έντονη τραχύτητα λόγω της παλαιότητας των τμημάτων που δεν έχουν ανακαινιστεί, ενώ τα επίπεδα πρόσφυσης συγκαταλέγονται στα χαμηλότερα της σεζόν. Οι θερμοκρασίες της πίστας στο Hungaroring είναι συνήθως οι υψηλότερες που καταγράφονται σε όλη τη σεζόν. Η θερμική φθορά αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των ελαστικών, ιδίως στον πίσω άξονα λόγω της συχνότητας των φάσεων πρόσφυσης. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί φαινόμενο «graining».

Η φθορά των ελαστικών αναμένεται να μειώσει τη διαφορά μεταξύ των στρατηγικών ενός και δύο pit stop, όσον αφορά τον συνολικό χρόνο του αγώνα. Η επιλογή μεταξύ των δύο θα επηρεαστεί επίσης από παράγοντες που σχετίζονται με τη θέση στην πίστα, όπου τα προσπεράσματα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα. Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες πιθανότατα θα προτιμήσουν τα δύο σκληρότερα μείγματα. Μετά το Grand Prix της Ουγγαρίας, η Pirelli θα παραμείνει στη Βουδαπέστη μαζί με τις Aston Martin, Audi και Alpine για δύο ημέρες δοκιμών, την Τρίτη και την Τετάρτη, με σκοπό την ανάπτυξη των ελαστικών της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το Grand Prix της Ουγγαρίας φτάνει στην 41η διοργάνωσή του. Όλοι οι αγώνες έχουν διεξαχθεί στο Hungaroring, κοντά στη Βουδαπέστη, αδιάλειπτα από το 1986 έως σήμερα. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε αυτή την πίστα είναι ο Lewis Hamilton με οκτώ, τέσσερις περισσότερες από τον Μichael Schumacher. Η McLaren, με 13 νίκες, είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στη Βουδαπέστη. Τρεις οδηγοί της τρέχουσας σύνθεσης έχουν κατακτήσει την πρώτη τους νίκη στη Formula 1 στην Ουγγαρία: ο Fernandο Alonso το 2003 με τη Renault, ο Εsteban Οcon το 2021 με την Alpine (η οποία ήταν και η πρώτη νίκη της ομάδας) και ο Oscar Piastri το 2024 με τη McLaren.

Όλη η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Σάββατο 18 Ιουλίου

13:30 Free Practice 3 ANT1+

17:00 Kατατακτήριες ANT1+

Κυριακή 19 Ιουλίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 204

Lewis Hamilton 159

George Russell 154

Charles Leclerc 126

Lando Norris 103

Oscar Piastri 92

Max Verstappen 91

Isack Hadjar 60

Pierre Gasly 42

Liam Lawson 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 358

Ferrari 285

McLaren 195

Red Bull 151

Alpine 61

Racing Bulls 61

Haas 21

Williams 11

Audi 10

Aston Martin 1

Cadillac 0