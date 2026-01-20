F1: Η Audi αποκαλύπτει το μονοθέσιο του 2026

Η Audi παρουσίασε το μονοθέσιο της Formula 1 για το 2026, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο.

Η Audi αποκάλυψε το πρώτο της μονοθέσιο F1, με μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο Kraftwerk Berlin. Ο Γερμανός κατασκευαστής, ο οποίος ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρόθεσή του να λάβει μέρος στη F1 τον Αύγουστο του 2022, θα κάνει το ντεμπούτο του στο Grand Prix της Αυστραλίας στις αρχές Μαρτίου. Η Audi επέλεξε να σηματοδοτήσει την άφιξή της στην Formula 1 με μια εκδήλωση σε έναν ιστορικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi Gernot Dollner συνοδεύτηκε από τον επικεφαλής του προγράμματος Audi F1 Mattia Binotto, τον διευθυντή της ομάδας Jonathan Wheatley και τους οδηγούς της ομάδας Nico Hulkenberg και Gabriel Bortoleto, οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί πέρυσι. Η Audi, με τεράστια επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), παρουσίασε το R26, το οποίο είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά σε εκδήλωση παρουσίασης στο Μόναχο τον περασμένο Νοέμβριο. Αν και η Audi έχει μεγάλες φιλοδοξίες, κατανοεί το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει για να γίνει ένας από τους κορυφαίους ανταγωνιστές στη F1.

Η Audi ήταν η πρώτη ομάδα που έβαλε στην πίστα ένα αυτοκίνητο προδιαγραφών 2026, όταν πραγματοποίησε μια ημέρα γυρισμάτων στη Βαρκελώνη νωρίτερα αυτό το μήνα. Μετά την παρουσίαση στο Βερολίνο, η γερμανική ομάδα θα επιστρέψει στη Βαρκελώνη για τις πρώτες δοκιμές, όπου και οι ένδεκα ομάδες θα μπορούν να τρέξουν για τρεις ημέρες. «Η στρατηγική απόφαση να λάβουμε μέρος στη F1 ως πλήρης εργοστασιακή ομάδα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας», δήλωσε ο Mattia Binotto, επικεφαλής του Audi F1 Project. «Τα τελευταία χρόνια αφιερώσαμε πολύ χρόνο όχι μόνο στην κατασκευή μιας μονάδας ισχύος στο Neuburg, αλλά και στη δημιουργία των θεμελίων για μια τεχνική οργάνωση που συνδέει την ανάπτυξη του σασί μας στο Hinwil και στο Bicester.

Ο βετεράνος Nico Hulkenberg συνεργάζεται το 2026 με τον Gabriel Bortoleto για δεύτερη σεζόν. Το δίδυμο συνεργάστηκε άψογα πέρυσι, με τον Hulkenberg να κατακτά το πρώτο του βάθρο και τον Bortoleto να τερματίζει πέντε φορές στους πόντους στην πρώτη του σεζόν.