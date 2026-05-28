F1: Η Gucci χορηγός ονόματος της Alpine

Η νέα εποχή σηματοδοτεί την απομάκρυνση της γαλλικής ομάδας από τα χρώματα μπλε και ροζ.

Η Gucci ανακοινώθηκε ως βασικός χορηγός ονόματος της Alpine από το 2027, με τη γαλλική ομάδα να αγωνίζεται υπό την ονομασία “Gucci Racing Alpine Formula One Team” από την αρχή της επόμενης σεζόν.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο οίκος μόδας προχωρά στη δημιουργία της Gucci Racing, η οποία, όπως ανακοίνωσε, θα είναι «μια νέα επιχειρηματική και βιωματική πλατφόρμα χτισμένη γύρω από τις αξίες της απόδοσης, της ακρίβειας, της πειθαρχίας και της αριστείας στο σημείο τομής της πολυτέλειας και του αθλητισμού».

Η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα εμφάνιση για την Alpine. Τα μονοθέσια θα «τρέχουν» με τα χρώματα της Gucci, αφήνοντας πίσω τους το τωρινό μπλε και ροζ livery.

Ο εκτελεστικός σύμβουλος της Alpine, Flavio Briatore, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η συνεργασία με ένα ένα brand που έχει τόσο μεγάλο πρεστίζ όπως η Gucci ,ως βασικός χορηγός της ομάδας της Alpine, είναι κάτι για το οποίο είμαι απίστευτα περήφανος.

»Είμαι επίσης ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που φέρνει η συνεργασία με την Gucci και τα σπουδαία πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα του Enstone έχει ιστορία στο να κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους άλλους και έχει δείξει στο παρελθόν ότι η μόδα μπορεί να τερματίσει… πρώτη στη Formula 1».

Η Francesca Bellettini, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Gucci, πρόσθεσε: «Αυτή η συνεργασία με την Alpine Formula One Team γράφει ένα νέο κεφάλαιο: η Gucci γίνεται ο πρώτος οίκος πολυτελείας που λειτουργεί ως βασικός χορηγός (Title Partner) στη Formula 1».