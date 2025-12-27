F1: Η Red Bull απαντά στις εκρηκτικές δηλώσεις του Helmut Marko

Ο διευθύνων σύμβουλος της Red Bull Oliver Mintzlaff απάντησε στις επιζήμιες για την αυστριακή ομάδα δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο αποχωρών Helmut Marko.

Ο Oliver Mintzlaff, διευθύνων σύμβουλος της Red Bull GmbH (μητρικής εταιρείας της ομάδας της F1), μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τις καταδικαστικές δηλώσεις που έκανε ο πρώην σύμβουλος μηχανοκίνητου αθλητισμού Helmut Marko.

Ο 82χρονος αποχώρησε από την ομάδα με έδρα το Μίλτον Κέινς στο τέλος του 2025, μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες υπηρεσίας, έχοντας συμβάλει στην κατάκτηση έξι τίτλων κατασκευαστών μέσω της θέσης του στην ηγεσία του προγράμματος νέων οδηγών.

Συνολικά, ο Marko βοήθησε 18 οδηγούς μαζί με τον νεοεισερχόμενο Arvid Lindblad να φτάσουν στη F1, περιλαμβανομένων των τετράκις πρωταθλητών της F1 Sebastian Vettel και Max Verstappen, από τότε που ο κατασκευαστής ενεργειακών ποτών αγόρασε την ομάδα Jaguar F1 πριν από τη σεζόν του 2005.

Ωστόσο, όταν αποφάσισε να αποχωρήσει, ο Αυστριακός δεν έφυγε αθόρυβα, αλλά επέκρινε ανοιχτά την ομάδα με δελτίο τύπου για την αποχώρησή του και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του πρώην διευθυντή της ομάδας Christian Horner, ο οποίος απολύθηκε αμέσως μετά το Βρετανικό Γκραν Πρι τον Ιούλιο (διαβάστε εστώ το βιογραφικό του νικητή των 24 ωρών του Le Mans το 1971 με την θρυλική Porsche 917 Ηelmut Marko)

Ο Mintzlaff αποστασιοποιήθηκε από αυτές τις δηλώσεις, λέγοντας στην εφημερίδα De Telegraaf: «Αυτά τα λόγια για τον Christian, είναι του Helmut. Δεν μπορώ να πω τίποτα αρνητικό για τον Christian, επειδή σήμαινε πολλά για τη Red Bull. Αλλά πάντα έρχεται μια στιγμή που τα πράγματα δεν πάνε καλά και τότε, ως εταιρεία, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Ο Μarko ισχυρίστηκε ότι πολλά έχουν αλλάξει στη Red Bull, υπονοώντας ότι δεν ήταν προς το καλύτερο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμφωνεί με τον πρώην σύμβουλό του. «Διαφωνώ με τις δηλώσεις του Helmut», είπε.

«Ναι, είναι λογικό να αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε έναν οργανισμό. Ίσως και ο Δρ Marko να έχει αλλάξει με τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μην είναι όλα όπως ήταν πριν από πέντε χρόνια. Ο Christian και ο Helmut συνεργάστηκαν υπέροχα εδώ και πολλά χρόνια, από το 2005. Οπότε μιλάμε για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Δώστε μου μερικά παραδείγματα άλλων μεγάλων αθλητικών οργανισμών όπου η ηγετική ομάδα παραμένει η ίδια για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε λοιπόν να το δείτε πολύ αρνητικά το γεγονός ότι και οι δύο έχουν φύγει τώρα. Αλλά θα έλεγα ότι είναι μοναδικό το γεγονός ότι ήταν εδώ μαζί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν πετύχει τόσα πολλά. Μερικές φορές χρειάζεσαι απλά μια αλλαγή για να ταρακουνήσεις τα πράγματα».