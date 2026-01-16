F1: Η Red Bull και η Racing Bulls αποκάλυψαν τα χρώματά τους για το 2026

Η Red Bull και η Racing Bulls αποκάλυψαν τα χρώματα που θα φέρουν τα μονοθέσιά τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026, σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Michigan Central Station του Detroit.

Η Red Bull παρουσίασε τη νέα εντυπωσιακή της εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο του 2026 σε μια λαμπερή εκδήλωση στο Ντιτρόιτ, έδρα της Ford, με την οποία συνεργάζεται για τη δημιουργία της πρώτης της μονάδας ισχύος για την F1. Η εμφάνιση της RB22 διαθέτει μια «παραδοσιακή λευκή βάση» που, σύμφωνα με την ομάδα, «θα προσφέρει μεγαλύτερο βάθος και σαφήνεια και θα αναδείξει το εμβληματικό λογότυπο με τον ήλιο και τον ταύρο».

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen θα έχει ομόσταυλο τον Isack Hadjar, ο οποίος προάγεται από την Racing Bulls για τη φετινή σεζόν. Το δίδυμο των οδηγών της θα επιδιώξει να επαναφέρει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Red Bull, η οποία κέρδισε για τελευταία φορά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2023. Η Red Bull εξασφάλισε την τρίτη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών πέρυσι, με τον Verstappen να κάνει μια απίστευτη τελική προσπάθεια για να διεκδικήσει τον τίτλο των οδηγών μέχρι τον τελικό αγώνα στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Verstappen θα αγωνιστεί με τον αριθμό 3 για το 2026, αντί για τον 33, παίρνοντας τον αριθμό που χρησιμοποιούσε προηγουμένως ο πρώην team-mate του Daniel Ricciardo. Ο Hadjar θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τον αριθμό 6. Ο Laurent Mekies, ο οποίος αντικατέστησε τον Christian Horner ως επικεφαλής της ομάδας στα μέσα της περασμένης σεζόν, βρίσκεται στα ηνία, με τον Pierre Wache να ηγείται της τεχνικής ομάδας.

Στην ίδια εκδήλωση, η Racing Bulls αποκάλυψε το σχεδιασμό του αυτοκινήτου της για το 2026

Η Racing Bulls έγινε μία από τις πρώτες ομάδες της F1 που παρουσίασε την εμφάνισή της για το 2026. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον εμβληματικό σιδηροδρομικό σταθμό Central Michigan, στην πόλη που είναι γνωστή ως η έδρα της Ford στις ΗΠΑ. Οι οδηγοί Liam Lawson και Arvid Lindblad (των οποίων οι στολές παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες) βοήθησαν στην αποκάλυψη της εμφάνισης του αυτοκινήτου τους στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν 1.500 καλεσμένοι.

Μετά τη δημοτικότητα της ολόλευκης εμφάνισης της ομάδας το 2025, η ομάδα επέλεξε και πάλι μια παρόμοια εμφάνιση, προσθέτοντας κομψές μπλε πινελιές κατά μήκος των περιγραμμάτων του σασί, σε ένδειξη της νέας συνεργασίας με τη Ford.