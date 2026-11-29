Σε ένα αγώνα όπου κυριάρχησαν οι Mercedes και έκαναν εύκολα το «1-2», ο νεαρός πρωταθλητής του 2026 Kimi Antonelli πήρε τη δέκατη νίκη της καριέρας του. Δεύτερο συνεχόμενο βάθρο για τον Oscar Piastri της McLaren.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων οι Mercedes έφυγαν μπροστά, με τον Russell να διατηρεί την πρώτη θέση και τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2026 Kimi Antonelli να τον ακολουθεί, δίχως κανείς από τους υπόλοιπους να μπορεί να φτάσει τον ρυθμό τους. Στον δέκατο γύρο, το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκε εξαιτίας της σύγκρουσης των δύο Racing Bulls που οδήγησε σε εγκατάλειψη τον Arvid Lindblad, άλλαξε λίγο τα πράγματα.

Οι Ferrari δεν εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία του στην πίστα για να μπουν στα pits προκειμένου να βάλουν νέα ελαστικά, με αποτέλεσμα να το κάνουν αργότερα και να καθυστερήσουν, με μεγαλύτερο θύμα τον Charles Leclerc.

Στον 22o γύρο οι Μercedes διατηρούσαν με άνεση τις θέσεις τους στην κορυφή, με τους Piastri, Verstappen και Norris να ακολουθούν τα γερμανικά μονοθέσια. Έξι γύρους αργότερα, οι Ferrari βρίσκονταν στην έκτη θέση με τον Hamilton και στην όγδοη με τον Leclerc, με τους Bortoleto και Lawson να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Στον 32o γύρο Leclerc και Hadjar πραγματοποίησαν το pit stop τους, με τον Μονεγάσκο της Ferrari να περνά μπροστά από τον οδηγό της Red Bull, ενώ στην κορυφή ο Antonelli μείωσε τη διαφορά του από τον Russell στα 0,6 δευτερόλεπτα.

Στον 39o γύρο η κατάσταση στην κορυφή είχε αλλάξει, με τον Κimi Antonelli να παίρνει την πρωτοπορία και τον Russell να καθυστερεί στα pits και να πλασάρεται δεύτερος, εξαιτίας μιας ζημιάς που είχε γίνει στον δεύτερο γύρο του αγώνα στο πάτωμα του μονοθεσίου του. Οι δύο McLaren ακολουθούσαν στην τρίτη και πέμπτη θέση, με τον Max Verstappen ανάμεσά τους, τον οποίο προσπαθούσε επίμονα ο Norris να προσπεράσει.

H πτώση της καρό σημαίας βρήκε απαράλλακτες τις τρεις πρώτες θέσεις και την Ferrari να εξασφαλίζει και μαθηματικά την δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών του 2026. Δύο γύρους πριν το τέλος οι οδηγοί της επιχείρησαν και πάλι να τα κάνουν μαντάρα μεταξύ τους, με τον αγωνιστικό διευθυντή να τους βάζει τελικά στη θέση τους.