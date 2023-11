F1 – Λας Βέγκας: Ακυρώθηκε το FP1 λόγω… φρεατίων

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.

Και αυτό γιατί λίγα μόλις λεπτά μετά την εκκίνηση των Ελεύθερων Δοκιμών 1, ένα κάλυμμα φρεατίου προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα μονοθέσια των Esteban Ocon και Carlos Sainz.

Η FIA σε συνεργασία με την F1 εξετάζουν και τα υπόλοιπα… ύποπτα φρεάτια, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή τι μέλλει γενέσθαι για τη συνέχεια.

Following an FIA inspection, it was found a concrete frame around a manhole cover had failed during FP1.

The FIA are commencing checks on all other covers across the circuit. Any changes to scheduling will be advised in due course.#F1

