F1 – Λας Βέγκας: Προβάδισμα Ferrari στο FP2

Μετά το πρωινό φιάσκο στο Λας Βέγκας, το νερό μπήκε τελικά στο αυλάκι, έστω και μετά από καθυστέρηση αρκετών ωρών, με την τέλεση των Ελεύθερων Δοκιμών 2, οι οποίες διήρκησαν 90 λεπτά.

Σε ότι αφορά στις επιδόσεις των πιλότων, οι Charles Leclerc και Carlos Sainz έκαναν το 1-2, με τον Ισπανό ωστόσο να είναι σίγουρο ότι θα τιμωρηθεί με 10 θέσεις στη σχάρα εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής καθώς οι μηχανικοί της Scuderia αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν μέχρι και τον κινητήρα της SF-23 του Ισπανού μετά τα συμβάντα στο FP1.

Στις θέσεις 3 και 4 ολοκλήρωσαν το FP2 οι Fernando Alonso και Sergio Perez. Πέμπτος ήταν ο Valtteri Bottas και έκτος ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Max Verstappen.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Lewis Hamilton και Alex Albon.

