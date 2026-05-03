F1 – Miami GP: O Antonelli στην pole-position για τον αγώνα, ο Norris νικητής στο sprint

O Kimi Antonelli κατέκτησε την pole-position για τον αγώνα στο Μiami, με δεύτερο τον Max Verstappen και τρίτο τον Charles Leclerc, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Lando Norris επικράτησε με άνεση στο sprint.

Στη διαδικασία για την pole-position του αγώνα της Κυριακής οι McLaren δεν είχαν την απόδοση που είδαμε στο sprint, με αποτέλεσμα ο Lando Norris να καταταγεί στην τέταρτη θέση και ο Oscar Piastri στην έβδομη. Μέχρι στιγμής οι αναβαθμίσεις των McLaren, Ferrari, Red Bull έχουν δώσει νέο χρώμα στην αγωνιστική δράση, αλλά παρά ταύτα ο νεαρός Ιταλός Kimi Antonelli έφερε την Mercedes στην κορυφαία θέση των χρόνων. Στον αντίποδα, ο George Russell κατατάχθηκε στην πέμπτη θέση, δίχως να δείξει κάτι το ξεχωριστό. Ο Lewis Hamilton ολοκλήρωσε στην έκτη θέση, με τις Alpine να καταλαμβάνουν την όγδοη και τη δέκατη θέση, συνεχίζοντας το σερί των αντίστοιχων επιτυχιών τους.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι ANTI+ στις 23.00 της Κυριακής και ετεροχρονισμένα από τον ΑΝΤ στις 01.00 της Δευτέρας.

Tέσσερις ώρες νωρίτερα, στον αγώνα sprint των 19 γύρων, οι McLaren δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να πραγματοποιήσουν το 1-2, παρά τις προσπάθειες του Charles Leclerc να πλησιάσει και να προσπεράσει τον Oscar Piastri, για να του αποσπάσει την δεύτερη θέση. Ο νικητής του sprint Lando Norris δεν απειλήθηκε ως τον τερματισμό, ενώ ο Kimi Antonelli με μια κακή εκκίνηση απλά έμεινε μπροστά από τον team-mate του George Russell και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην τέταρτη θέση, πριν τη χάσει λόγω ποινής και καταλήξει στην έκτη (εξέλιξη που έφερε ξανά τον Russell τέταρτο).

Οι αναβαθμίσεις των McLaren, Ferrari και Red Bull δούλεψαν πολύ καλά στο Miami και σαφώς μείωσαν την απόσταση από τις Mercedes, θα δούμε βέβαια πώς θα πάει αυτό και στη συνέχεια. Στην πέμπτη θέση της κατάταξης του sprint είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen, μετά την τιμωρία του Antonelli, ενώ ο πολυπρωταθλητής Lewis Hamilton τελείωσε έβδομος την προσπάθειά του. Για τον Pierre Gasly, ένας ακόμη τερματισμός στους βαθμούς (όγδοος) έδειξε για άλλη φορά τον καλό δρόμο, στον οποίο βρίσκεται φέτος η Alpine με τους κινητήρες της Mercedes.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

OI 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Kimi Antonelli 75

2 George Russell 68

3 Charles Leclerc 55

4 Lewis Hamilton 43

5 Lando Norris 33

6 Oscar Piastri 28

7 Oliver Bearman 17

8 Max Verstappen 16

9 Pierre Gasly 16

10 Liam Lawson 10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

1 Mercedes 143

2 Ferrari 98

3 McLaren 61

4 Red Bull 20

5 Haas 18

6 Alpine 17

7 Racing Bulls 14

8 Audi 2

9 Williams 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0