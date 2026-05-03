F1 – Miami GP: Tρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Kimi Antonelli

O Kimi Antonelli σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα και αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών, ενώ οι McLaren συμπλήρωσαν επάξια το βάθρο των νικητών, με τον Lando Norris να τερματίζει στη δεύτερη θέση και τον Oscar Piastri στην τρίτη.

Η επανεκκίνηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της F1, ύστερα από την αναγκαστική αποχή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επιφύλαξε ευχάριστες εκπλήξεις στους ανά τον κόσμο φίλους της κορωνίδας των μηχανοκίνητων σπορ, χάρις στο θέαμα και τις μάχες που προσέφερε. Είναι σαφές πλέον πως οι αναβαθμίσεις των McLaren, Ferrari και Red Bull μείωσαν την απόσταση που τις χώριζε από την Mercedes, όμως όπως φάνηκε στο Miami οι Γερμανοί έχουν τον τρόπο να αμυνθούν και να μη χάσουν τα πρωτεία.

Η τρίτη συνεχόμενη νίκη του Κimi Antonelli δεν ήρθε καθόλου εύκολα, καθώς ο νεαρός Ιταλός είχε να αντιμετωπίσει την πίεση από τη McLaren του Norris (που ηγήθηκε του αγώνα για περίπου 15 γύρους) και του Leclerc (που ανέλαβε την πρωτοπορία στους πρώτους γύρους του αγώνα). Επίσης, είχε να διαχειριστεί και το μονοθέσιό του αποφεύγοντας τα λάθη, κάτι δεν κατάφερε στο βαθμό που απαιτούσαν οι περιστάσεις ο George Russell. O νεαρός όμως επέδειξε ταχύτητα και φυχραιμία, βλέποντας πρώτος την καρώ σημαία, με τον Lando Norris να ολοκληρώνει τους 57 γύρους του Miami στην δεύτερη θέση, πιστοποιώντας την επιτυχημένη επιστροφή της ΜcLaren στις μάχες.

Η τρίτη θέση του βάθρου των νικητών, για την οποία πάλεψε σκληρά ο Leclerc μέχρι το τέλος, καταλήφθηκε από τον Oscar Piastri της McLaren, που προσπέρασε τον Μονεγάσκο οδηγό της Ferrari στον τελευταίο γύρο. Εκεί ακριβώς άρχισε το δράμα για την Scuderia, αφού ο Charles στην προσπάθεια να συνεχίσει το σερί εμφανίσεων στο βάθρο των νικητών και προσπαθώντας να ανακτήσει τη θέση του, υπέπεσε σε τετ-α-κε.

Δεν έχασε άμεσα την τέταρτη πλέον θέση στην οποία βρισκόταν, όμως τον προσπέρασαν ο George Russell και ο Max Verstappen στην τελική ευθεία, στέλνοντάς τον σε μια άδοξη έκτη θέση, εμπρός από τη Ferrari του Lewis Hamilton.

Στο στρατόπεδο της Alpine επικράτησαν ανάμικτα συναισθήματα, αφού ο συνήθης ύποπτος στην συγκέντρωση βαθμών στους τελευταίους αγώνες Pierre Gasly ατύχησε και εγκατέλειψε. Στον αντίποδα όμως η όγδοη θέση του Franco Colapinto επιβεβαιώνει τη θετική μέχρι τώρα πορεία της ομάδας. Την βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Williams, που βαθμολογούνται αμφότερες για πρώτη φορά φέτος, με τον Carlos Sainz στην ένατη θέση και τον Alexander Albon στην δέκατη.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix του Καναδά, στις 24 Μαΐου.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

OI 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Kimi Antonelli 100

2 George Russell 80

3 Charles Leclerc 63

4 Lando Norris 51

5 Lewis Hamilton 49

6 Oscar Piastri 43

7 Max Verstappen 26

8 Oliver Bearman 17

9 Pierre Gasly 16

10 Liam Lawson 10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

1 Mercedes 180

2 Ferrari 112

3 McLaren 94

4 Red Bull 30

5 Alpine 21

6 Haas 18

7 Racing Bulls 14

8 Williams 5

9 Audi 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0